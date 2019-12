Irán varoval svojich občanov pred cestou do Spojených štátov

Ženeva/Teherán 10. decembra (TASR) - Irán varoval v utorok svojich občanov, a to najmä vedcov, pred cestou do Spojených štátov v dôsledku svojvoľného a zdĺhavého zadržiavania Iráncov v krajine. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Iránski občania, najmä elity a vedci, by sa mali vyhnúť vycestovaniu do Spojených štátov, dokonca aj účasti na vedeckých konferenciách a dokonca i pozvaniu," uviedlo vo vyhlásení na svojej webovej stránke iránske ministerstvo zahraničných vecí.



Dôvodom sú "americké kruté a jednostranné zákony zamerané proti Iráncom, najmä iránskym elitám, a svojvoľné a zdĺhavé zadržiavanie v úplne neľudských podmienkach".



V sobotu Irán prepustil amerického postgraduálneho študenta Xiyue Wanga výmenou za iránskeho vedca Masúda Solejmáního zadržiavaného v Spojených štátoch.



Wanga odsúdili v Iráne na desať rokov väzenia pre obvinenia z toho, že sa "infiltroval" do krajiny a posielal tajný materiál do zahraničia. Jeho rodina a Princetonská univerzita, kde študuje, takéto tvrdenia dôrazne popreli. Wanga podľa univerzity zadržali, keď robil výskum pre svoj doktorát v oblasti eurázijských dejín.



Solejmání, ktorý pracuje v oblasti výskumu kmeňových buniek, hematológie a regeneratívnej medicíny, zadržali americké orgány pre obvinenia z porušenia obchodných sankcií pokusom o prepravu biologického materiálu do Iránu. Vedec a jeho právnici trvajú na jeho nevine s tým, že využil cestu svojho bývalého študenta z USA do Iránu ako šancu na získanie rekombinovaných proteínov, ktoré používa pri svojom výskume, za zlomok ceny, akú by zaplatil doma.



V amerických väzniciach zadržiavajú niekoľko desiatok ďalších Iráncov, mnohých z nich za porušovanie sankcií.



Washington žiada Irán, aby prepustil Američanov, ktorých zadržiava. Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf v pondelok oznámil, že islamská republika je pripravená na úplnú výmenu väzňov so Spojenými štátmi.



Napätie medzi Iránom a USA je vysoké, odkedy Trumpova vláda vlani odstúpila od tzv. jadrovej dohody veľmocí s Teheránom a znova uvalila na islamskú republiku tvrdé ekonomické sankcie. Na Blízkom východe tiež došlo k sérii útokov, ktoré Washington pripisuje Iránu.