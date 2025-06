Irán varoval USA v prípade ich zasahovania do konfliktu s Izraelom

Teherán 19. júna (TASR) - Námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kázim Gharíb Abádí varoval vo štvrtok Spojené štáty pred zasahovaním do konfliktu s Izraelom a dodal, že jeho krajina je pripravená brániť sa v prípade ďalšej eskalácie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



„Ak chcú Spojené štáty aktívne vstúpiť do hry v prospech sionistického režimu, Irán bude musieť použiť svoje nástroje, aby agresorom udelil lekciu a zároveň bránil svoju národnú bezpečnosť i národné záujmy,“ povedal. Dodal, že iránski predstavitelia rozhodujúci v armádnych záležitostiach „majú samozrejme na stole všetky potrebné možnosti“.



Izrael začal s útokmi na Irán pred týždňom, pričom už zasiahol hlavný iránsky jadrový komplex na obohacovanie uránu v Natanze. Pri jeho útokoch zahynulo aj niekoľko jadrových vedcov a desiatky civilistov. Židovský štát tvrdí, že cieľom jeho operácie v Iráne je zabrániť islamskej republike získať jadrovú zbraň. Teherán však popiera, že by sa ju usiloval získať.



Irán útoky opätuje už siedmy deň, pričom iránsky najvyšší duchovný vodca Alí Chameneí odmietol potenciálne rokovania s Washingtonom a varoval, že ak Spojené štáty zaútočia na Irán, „bezpochyby utrpia nenapraviteľnú ujmu“.



Americký prezident Donald Trump totiž predtým povedal, že s Iránom mu „došla trpezlivosť“, avšak zdôraznil, že nikdy nie je neskoro na rokovania. Izraelského premiéra Bejanmina Netanjahua podľa vlastných slov povzbudil, aby v útokoch pokračoval. Irán označil ako úplne bezbranný a bez prostriedkov protivzdušnej obrany.



Trump zároveň v stredu taktiež nepotvrdil, ani nevyvrátil, či sa ozbrojené sily Spojených štátov pridajú k izraelským útokom na ciele v Iráne. „Môžem to urobiť, nemusím to urobiť. Nikto nevie, čo urobím,“ povedal novinárom.