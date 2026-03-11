< sekcia Zahraničie
Irán varoval: Cieľom našich útokov budú banky spojené s USA a Izraelom
Zároveň varoval ľudí na Blízkom východe, aby sa nezdržiavali v blízkosti bánk v okruhu jedného kilometra.
Autor TASR
Teherán 11. marca (TASR) - Spoločné iránske vojenské velenie v stredu oznámilo, že banky a finančné inštitúcie na Blízkom východe budú cieľom útokov. Vyzvalo ľudí, aby sa nezdržiavali v okolí finančných domov v regióne. Podľa hovorcu tohto orgánu ide o reakciu na úder na iránsku banku zo strany Spojených štátov a Izraela. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AP a staníc Sky News a al-Džazíra.
„Týmto nelegitímnym a neobvyklým vojenským činom nám dal nepriateľ zelenú na zameranie ekonomických centier a bánk patriacim USA a sionistickému režimu (Izraelu) v regióne,“ uviedol hovorca. „Američania by od nás mali očakávať bolestivú a odvetnú akciu,“ dodal.
Hovorca zároveň varoval ľudí na Blízkom východe, aby sa nezdržiavali v blízkosti bánk v okruhu jedného kilometra.
Ohrozený je podľa AP najmä Dubaj, kde sídli množstvo medzinárodných finančných inštitúcií, ako aj Saudská Arábia a Bahrajn.
Iránske médiá pred týmto oznamom informovali, že pri izraelsko-amerických náletoch v Teheráne zahynuli pracovníci miestnej banky.
Prezident islamskej republiky Masúd Pezeškiján pritom v stredu vyhlásil, že jeho režim sa pri svojich útokoch zameriava len na vojenské základe v regióne, ktoré USA a Izrael využili na údery proti Iránu. Pezeškiján tiež tvrdil, že Teherán nemá záujem o konflikt so svojimi susedmi.
