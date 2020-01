Irán varoval, že dokáže obohatiť urán na akúkoľvek úroveň

Dubaj 25. januára (TASR) - Irán má kapacitu obohatiť urán na akúkoľvek úroveň. Uviedol to v sobotu predstaviteľ Iránskej organizácie pre atómovú energiu (AEOI), ktorého citovala agentúra Reuters.



"Ak by bolo (iránskymi úradmi) prijaté príslušné rozhodnutie, AEOI ako vykonávateľ rozhodnutia, bude schopná obohatiť urán na akúkoľvek percentuálnu úroveň," uviedol námestník riaditeľa AEOI Alí Ašgar Záreán. Vyjadrenie sa objavilo na webovej stránke tejto inštitúcie.



Irán už predtým avizoval, že prestane rešpektovať obmedzenia na obohacovanie uránu, ktoré mu stanovuje jadrová dohoda s mocnosťami z roku 2015.



Teherán v priebehu vlaňajšieho roka pozastavil plnenie viacerých záväzkov vyplývajúcich zo spomínanej dohody a pohrozil, že od nej úplne odstúpi. Reagoval tým na skutočnosť, že od dohody odstúpili Spojené štáty, ktoré zároveň obnovili sankcie voči Iránu.



Francúzsko, Británia a Nemecko ako ďalší signatári dohody obvinili v polovici januára Irán z porušenia ustanovení dohody a spustili mechanizmus, ktorý by mohol viesť až k obnoveniu sankcií OSN voči Teheránu.



Irán opakovane vyjadruje svoju ochotu vrátiť sa k dodržiavaniu ustanovení jadrovej dohody. Tento krok však podmieňuje zrušením amerických sankcií.



Jadrová dohoda stanovila Iránu hornú hranicu obohacovania uránu na 3,67 percenta. Teherán však v rámci odklonu od tejto dohody vlani v novembri oznámil, že začal obohacovať urán na päťpercentnú úroveň. Pred podpísaním jadrovej dohody vyrábal Irán urán obohatený na 20 percent. Pre výrobu jadrových zbraní je potrebné obohatenie na 90 percent.