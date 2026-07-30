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Irán varoval, že USA budú potrestané za svoje najnovšie útoky
Gardy opäť zdôraznili nárok na strategický Hormuzský prieliv, ktorý označili za svoje územie s tým, že ich námorníci majú nad touto vodnou trasou plnú kontrolu.
Autor TASR
Teherán 30. júla (TASR) - Iránske Revolučné gardy (IRGC) vo štvrtok vyhlásili, že Spojené štáty „dnes budú potrestané“. Vyjadrili sa tak v reakcii na najnovšiu vlnu amerických útokov na Irán, informuje TASR podľa správy stanice Sky News.
Ešte pred týmto varovaním vydali Revolučné gardy vyhlásenie, v ktorom upozornili krajiny, ktoré pomáhajú USA, na tvrdú odpoveď, ak „nezlepšia svoje správanie“.
Gardy opäť zdôraznili nárok na strategický Hormuzský prieliv, ktorý označili za svoje územie s tým, že ich námorníci majú nad touto vodnou trasou plnú kontrolu. „Cudzincovi, ktorý prišiel z tisíce kilometrov vzdialenej krajiny, nebude dovolené zasahovať,“ vyhlásili IRGC.
Hormuzský prieliv podľa nich nebude možné znovu otvoriť, ak budú americkí predstavitelia pokračovať „v prehnaných vyhláseniach a vyhrážkach“, a budú zasahovať do námornej dopravy v regióne.
Americká armáda v noci na štvrtok podnikla útoky na Irán, keď podľa Ústredného velenia armády USA (CENTCOM) zasiahla veliteľské centrá, základne a ďalšie zariadenia na iránskom pobreží.
Tieto údery boli podľa CENTCOM reakciou na stredajšie iránske útoky na americké jednotky na Blízkom východe.
Ešte pred týmto varovaním vydali Revolučné gardy vyhlásenie, v ktorom upozornili krajiny, ktoré pomáhajú USA, na tvrdú odpoveď, ak „nezlepšia svoje správanie“.
Gardy opäť zdôraznili nárok na strategický Hormuzský prieliv, ktorý označili za svoje územie s tým, že ich námorníci majú nad touto vodnou trasou plnú kontrolu. „Cudzincovi, ktorý prišiel z tisíce kilometrov vzdialenej krajiny, nebude dovolené zasahovať,“ vyhlásili IRGC.
Hormuzský prieliv podľa nich nebude možné znovu otvoriť, ak budú americkí predstavitelia pokračovať „v prehnaných vyhláseniach a vyhrážkach“, a budú zasahovať do námornej dopravy v regióne.
Americká armáda v noci na štvrtok podnikla útoky na Irán, keď podľa Ústredného velenia armády USA (CENTCOM) zasiahla veliteľské centrá, základne a ďalšie zariadenia na iránskom pobreží.
Tieto údery boli podľa CENTCOM reakciou na stredajšie iránske útoky na americké jednotky na Blízkom východe.