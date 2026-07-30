Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 30. júl 2026Meniny má Libuša
< sekcia Zahraničie

Irán varoval, že USA budú potrestané za svoje najnovšie útoky

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Gardy opäť zdôraznili nárok na strategický Hormuzský prieliv, ktorý označili za svoje územie s tým, že ich námorníci majú nad touto vodnou trasou plnú kontrolu.

Autor TASR
Teherán 30. júla (TASR) - Iránske Revolučné gardy (IRGC) vo štvrtok vyhlásili, že Spojené štáty „dnes budú potrestané“. Vyjadrili sa tak v reakcii na najnovšiu vlnu amerických útokov na Irán, informuje TASR podľa správy stanice Sky News.

Ešte pred týmto varovaním vydali Revolučné gardy vyhlásenie, v ktorom upozornili krajiny, ktoré pomáhajú USA, na tvrdú odpoveď, ak „nezlepšia svoje správanie“.

Gardy opäť zdôraznili nárok na strategický Hormuzský prieliv, ktorý označili za svoje územie s tým, že ich námorníci majú nad touto vodnou trasou plnú kontrolu. „Cudzincovi, ktorý prišiel z tisíce kilometrov vzdialenej krajiny, nebude dovolené zasahovať,“ vyhlásili IRGC.

Hormuzský prieliv podľa nich nebude možné znovu otvoriť, ak budú americkí predstavitelia pokračovať „v prehnaných vyhláseniach a vyhrážkach“, a budú zasahovať do námornej dopravy v regióne.

Americká armáda v noci na štvrtok podnikla útoky na Irán, keď podľa Ústredného velenia armády USA (CENTCOM) zasiahla veliteľské centrá, základne a ďalšie zariadenia na iránskom pobreží.

Tieto údery boli podľa CENTCOM reakciou na stredajšie iránske útoky na americké jednotky na Blízkom východe.
.

Neprehliadnite

HORÚČAVY SÚ TU: Nepodceňujte riziko úpalu a úžehu, varujú odborníci

VIDEO:ENVIROPOLÍCIA UDRELA NA PYTLIAKOV: Zaistila aj nelegálne zbrane

Pellegrini rokoval s Li Čchiangom aj Čao Le-ťim o spolupráci

Von der Leyenová ocenila pomoc SR a ďalších krajín pri hasení požiarov