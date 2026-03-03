Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Irán varuje európske krajiny pred zapojením sa do konfliktu

Snímka z konfliktu v Iráne. Foto: TASR/AP

Francúzsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo v nedeľu vyhlásili, že ak by to bolo potrebné, sú pripravené prijať obranné opatrenia proti Iránu.

Autor TASR
Teherán 3. marca (TASR) - Iránske ministerstvo zahraničia v utorok varovalo európske krajiny pred zapojením sa do konfliktu na Blízkom východe po boku Izraela a Spojených štátov. Takýto krok by Teherán považoval za „akt vojny“, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

„Bol by to akt vojny. Akýkoľvek takýto akt proti Iránu by sa považoval za spolupáchateľstvo s agresormi. Bol by považovaný za akt vojny proti Iránu,“ vyhlásil v utorok hovorca iránskeho ministerstva zahraničia.

Francúzsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo v nedeľu vyhlásili, že ak by to bolo potrebné, sú pripravené prijať „obranné opatrenia“ proti Iránu a tým chrániť svoje záujmy a záujmy svojich spojencov v Perzskom zálive.
