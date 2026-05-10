Irán varuje pred vyslaním lodí k Hormuzskému prielivu
Teherán/Nairobi 10. mája (TASR) — Irán v nedeľu varoval Britániu a Francúzsko, že jeho ozbrojené sily „okamžite a rozhodne“ zareagujú na posilnenie ich vojenskej prítomnosti v oblasti Hormuzského prielivu. Informovala o tom televízia Sky News.
„Akékoľvek nasadenie a rozmiestnenie torpédoborcov v blízkosti Hormuzského prielivu pod zámienkou ‚ochrany lodnej dopravy‘ nie je ničím iným ako eskaláciou krízy,“ uviedol na sieti X námestník ministra zahraničných vecí Kázem Gharibábádí.
Podľa neho bude Irán na prítomnosť francúzskych a britských vojnových lodí, ktoré by potenciálne mohli podporiť „nezákonné a medzinárodne protiprávne konanie USA“, reagovať „okamžite a rozhodne“.
„Pripomíname, že v časoch vojny aj mieru môže iba Iránska islamská republika zaistiť bezpečnosť v tomto prielive a nedovolí žiadnej krajine zasahovať do takýchto záležitostí,“ konštatoval Gharibábádí.
Jeho varovanie prichádza po sobotňajšom oznámení britského ministerstva obrany o vyslaní vojnového plavidla HMS Dragon na Blízky východ. Loď sa má pripraviť na potenciálnu účasť vo viacnárodnej operácii zameranej na zabezpečenie voľnej plavby komerčných lodí cez Hormuzský prieliv, hneď ako to podmienky dovolia.
Británia a Francúzsko sú hlavnými iniciátormi plánu na opätovné spriechodnenie tejto kľúčovej vodnej cesty, ktorá je fakticky zablokovaná v dôsledku americko-izraelských útokov na Irán. Hoci Londýn zdôrazňuje, že realizácia plánu si vyžaduje koordináciu s Iránom, ochotu zapojiť sa do misie už predbežne vyjadrilo približne dvanásť ďalších krajín.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu počas návštevy Kene v tejto súvislosti vyhlásil, že Francúzsko nikdy neuvažovalo o nasadení svojich námorných síl v Hormuzskom prielive, ale skôr o bezpečnostnej misii, ktorá by bola koordinovaná s Iránom. Na tlačovej konferencii v Nairobi Macron podľa agentúry AFP povedal, že na tomto stanovisku trvá.
