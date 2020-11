Šamchání: Vedca zabil Izrael pomocou elektronického zariadenia

Teherán 30. novembra (TASR) - Iránskeho vedca Mohsena Fachrizáde Mahábádího zabil Izrael a použil pri tom diaľkovo ovládané elektronické zariadenie. Vyhlásil to v pondelok tajomník iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti (SNSC) Alí Šamchání, informovala agentúra AP.



Vedec podľahol po prevoze do nemocnice zraneniam, ktoré utrpel v piatok pri ozbrojenom útoku neznámych páchateľov v meste Ábsard na severe Iránu.



Šamchání povedal, že išlo o "veľmi komplikovanú operáciu, ktorá bola uskutočnená pomocou elektronického zariadenia". Vyhlásil to na smútočnom obrade, ktorý sa konal v pondelok pred budovou iránskeho ministerstva obrany v Teheráne. Prítomní boli i vysokí predstavitelia Iránskych revolučných gárd a vlády.



Iránska štátna tlačová agentúra FARS v nedeľu podľa AP oznámila, že vedca zasiahla diaľkovo ovládaná zbraň. Dôkazy však bezprostredne neposkytla.



Zabitie Fachrizádeho je najnovším prípadom v sérii atentátov na jadrových vedcov v Iráne v uplynulých rokoch. Irán z nich viní židovský štát.



Tento expert na vývoj rakiet bol považovaný za architekta iránskeho jadrového programu. Západné a izraelské tajné služby tvrdili, že viedol utajovaný program vývoja jadrových zbraní, ktorý bol zastavený v roku 2003.