Irán vedie nepriame rokovania s USA prostredníctvom Ománu

Teherán 12. júna (TASR) - Irán v pondelok oznámil, že prostredníctvom Ománu vedie nepriame rozhovory so Spojenými štátmi o jadrovej dohode a možnej výmene väzňov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Irán podpísal pôvodnú jadrovú dohodu so Spojenými štátmi, Britániou, Francúzskom, Nemeckom, Ruskom a Čínou v roku 2015. Zaviazal sa v nej obmedziť obohacovanie uránu a umožniť inšpekcie OSN v jadrových zariadeniach výmenou za zrušenie ekonomických sankcií.



V roku 2018 však Spojené štáty rozhodnutím vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa jednostranne odstúpili od dohody s tým, že by ju mala nahradiť prísnejšia zmluva. Tú sa však nepodarilo vyjednať a Teherán po čase prestal dodržiavať pôvodnú dohodu.



V uplynulých dňoch však Washington aj Teherán odmietli špekulácie médií o možnom uzatvorení dočasnej dohody, ktorá by nahradila pôvodnú zmluvu z roku 2015.



"Vítame snahy ománskych predstaviteľov a prostredníctvom Ománu ako mediátora sme si s druhou stranou vymenili niekoľko správ," uviedlo iránske ministerstvo zahraničných vecí a dodalo, že "s diplomatickými rokovaniami (Teherán) nikdy neprestal".



Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí v nedeľu opätovne poprel, že by Irán podnikal kroky smerujúce k zaobstaraniu si jadrovej zbrane. Dodal tiež, že je možné uzatvoriť dohodu, ak "nebude pozmenená už existujúca infraštruktúra jadrového priemyslu", pripomína AFP.



Iránsky rezort diplomacie tiež hovoril o možnej výmene väzňov s USA, pričom k dohode by mohlo dôjsť "už v blízkej budúcnosti, samozrejme za podmienky, že Washington bude k celej záležitosti pristupovať s rovnakou vážnosťou ako Teherán". V Iráne sú v súčasnosti zadržiavaní najmenej traja Američania iránskeho pôvodu.



Teherán v utorok poprel i tvrdenia Washingtonu, podľa ktorých Irán poskytuje Rusku vybavenie na stavbu továrne na výrobu dronov.