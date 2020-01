Veliteľ revolučných gárd pohrozil USA útokmi na amerických veliteľov

Teherán 27. januára (TASR) - Veliteľ iránskych revolučných gárd Hosejn Salámí vyslovil v pondelok varovanie, že Teherán bude útočiť na amerických a izraelských vojenských veliteľov, ak budú Spojené štáty aj naďalej ohrozovať iránskych generálov. Informovala o tom agentúra AP.



"Varujem ich (Američanov), aby sa z tejto oblasti stiahli," povedal Salámí s tým, že ak tak neurobia "rozhodne to oľutujú".



Irán a Spojené štáty ako dlhoroční úhlavní nepriatelia sa dostali na pokraj vojny po útoku amerického dronu v Iraku, pri ktorom bol 3. januára usmrtený veliteľ jednotiek Kuds iránskych revolučných gárd Kásem Solejmání. Ten bol zodpovedný za činnosť gárd mimo územia Iránu a bol pokladaný za druhého najvplyvnejšieho muža islamskej republiky.



Päť dní po útoku na Solejmáního zaútočil Irán balistickými raketami na dve základne v Iraku, na ktorých sú dislokované americké jednotky. Pri útokoch nikto nezahynul, viac ako 30 Američanov však utrpelo zranenia.



Brigádny generál Esmáíl Káání, ktorý Solejmáního na poste veliteľa jednotiek Kuds nahradil, po svojom nástupe do funkcie povedal, že bude pokračovať v práci svojho predchodcu. Spojené štáty Solejmáního podozrievali, že pripravoval útoky na americké ciele na Blízkom východe.



Svojím pondelňajším vyjadrením reagoval Salámí na slová osobitného vyslanca USA pre Irán Briana Hooka. Ten na otázku, čo hovorí na záväzok Solejmáního nástupcu, minulý týždeň na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose povedal: "Ak aj on pôjde cestou zabíjania Američanov, čaká ho rovnaký osud. Každý útok na Američanov alebo americké záujmy sa stretne s rozhodnou reakciou. Myslím, že (iránsky) režim už pochopil, že podľa vlastnej ľubovôle útočiť na Američanov a myslieť si, že mu to prejde."