Irán viní Izrael zo sabotovania dodávok súčiastok pre raketový program

Dubaj 1. septembra (TASR) – Irán obvinil vo štvrtok Izrael zo snahy sabotovať jeho program balistických rakiet dodávaním chybných súčiastok zo zahraničia, ktoré by mohli explodovať a poškodiť strely skôr, ako ich použijú. Informovala o tom agentúra AP, od ktorej TASR správu prevzala.



Úrad izraelského premiéra sa k tvrdeniu odmietol vyjadriť. Podľa správy odvysielanej v iránskej štátnej televízii by takéto súčiastky mohli byť využité aj v rozsiahlom arzenáli iránskych dronov, ktoré používa Rusko vo svojej vojne na Ukrajine.



Správa označila údajnú izraelskú operáciu za "jeden z najväčších pokusov o sabotáž", aký kedy v krajine zaznamenali. Z dodávania defektných súčiastok obvinila agentov izraelskej tajnej služby Mosad s tým, že ide o lacné "konektory".



Štátna televízia v reportáži ukázala zábery týchto konektorov, nespresnila však, kedy problém odhalili a ani to, či už boli nainštalované na niektorú balistickú strelu.