Irán viní Netanjahua z diktovania politiky USA v jadrových rozhovoroch

Teherán 28. apríla (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v pondelok obvinil izraelského premiéra Benjamina Netanjahua z pokusu diktovať Spojeným štátom politiku pri rokovaniach s Teheránom o jeho jadrovom programe. Netanjahu v nedeľu vyzval na úplné zrušenie jadrového programu Iránu a uviedol, že akákoľvek dohoda s Teheránom musí tiež riešiť jeho program balistických rakiet. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Je zarážajúce...ako bezostyšne teraz Netanjahu diktuje (americkému) prezidentovi (Donaldovi) Trumpovi, čo môže a čo nemôže robiť v rámci svojej diplomacie s Iránom,“ uviedol šéf iránskej diplomacie na sieti X.



Netanjahu v nedeľu, deň po treťom kole jadrových rozhovorov Iránu a USA povedal, že „skutočná dohoda“ medzi Teheránom a Washingtonom „odstráni potenciál Iránu na obohacovanie uránu pre jadrové zbrane“. Izraelský premiér taktiež uviedol, že dohoda by mala „priniesť prevenciu proti balistickým strelám“ a zopakoval, že Irán nebude mať jadrové zbrane.



„Predstavy Izraela, že môže diktovať, čo Irán môže alebo nemôže robiť, je natoľko odtrhnutá od reality, že si sotva zaslúži odpoveď,“ povedal Arákčí. Iránsky minister poznamenal, že Irán bol schopný prekaziť pokusy „zlomyseľných vonkajších aktérov sabotovať jeho zahraničnú politiku alebo diktovať jej smer“.



„Môžeme len dúfať, že naši americkí partneri budú rovnako neoblomní,“ dodal.



Trump v roku 2018 odstúpil od jadrovej dohody s Teheránom, ktorú s ním tri roky predtým uzavreli svetové mocnosti. Po návrate do Bieleho domu sa pokúša dosiahnuť novú dohodu. USA dlhodobo obviňujú Irán zo snahy vyvinúť jadrové zbrane, v dôsledku čoho sú na islamskú republiku uvalené sankcie. Teherán to opakovane popiera a tvrdí, že jeho jadrový program má výlučne mierové účely.



Dosiaľ sa konali tri kolá rokovaní medzi USA a Iránom, pričom Teherán trvá na tom, aby boli zamerané výlučne na jadrovú otázku a zrušenie sankcií. Iránske islamské revolučné gardy uviedli, že vojenské kapacity Iránu sú v rámci diskusií vylúčené, píše AFP. Rokovania o jadrovom programe Teheránu budú pokračovať, pričom šéf ománskej diplomacie Badr al-Busajdí v sobotu uviedol, že na 3. mája je predbežne naplánované ďalšie stretnutie na vysokej úrovni.