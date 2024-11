Irán: Vláda urobí čo treba, aby zaistila záujmy krajiny

Teherán 12. novembra (TASR) - Irán urobí všetko, aby zabezpečil svoje záujmy. V utorok týmito slovami hovorkyňa vlády reagovala na otázku, či by mohlo dôjsť k priamym rozhovorom s administratívou novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje na základ správy agentúry Reuters.



"Vláda vykoná čokoľvek, čo zabezpečí záujmy krajiny a hodnoty revolúcie," povedala hovorkyňa novinárom. Doposiaľ sa neobjavili žiadne správy o možnej príprave podobných rozhovorov, zatiaľ čo sa Trump pripravuje na návrat do prezidentského úradu.



Trump koncom svojho funkčného obdobia v roku 2018 jednostranne odstúpil od iránskej jadrovej dohody so svetovými mocnosťami z roku 2015 a opätovne zaviedol sankcie voči Teheránu, ktoré mali vážny vplyv na iránske hospodárstvo. "Politika maximálneho tlaku na Irán, ktorú presadzoval Donald Trump, úplne zlyhala. Navrhujeme Trumpovej administratíve, aby prehodnotila svoju chybnú politiku. Dôležité budú činy a nie slová," dodala hovorkyňa.



Nepriame rozhovory medzi Washingtonom a Teheránom o obnovení jadrovej dohody uviazli na mŕtvom bode. Irán je stále formálne súčasťou dohody, no pre sankcie USA obmedzil plnenie svojich záväzkov.



Irán a Spojené štáty sú nepriateľmi od islamskej revolúcie z roku 1979, ktorá zvrhla Západom podporovaného šacha. Napätie medzi oboma krajinami dosiahlo vrchol práve počas Trumpovho pôsobenia v Bielom dome.