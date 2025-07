Irán vraj nahradil prvky systému PVO zničené počas vojny s Izraelom

Teherán 20. júla (TASR) - Iránska armáda už údajne nahradila prvky svojich systémov protivzdušnej obrany, ktoré boli poškodené počas júnových útokov Izraela. Informovala o tom oficiálna iránska tlačová agentúra IRNA s odvolaním sa na vyjadrenie admirála Mahmúda Musávího.



Izrael spustil svoj bezprecedentný útok proti Iránu v piatok 13. júna s cieľom zabrániť svojmu úhlavnému nepriateľovi v nadobudnutí atómovej bomby. Teherán, ktorý obhajuje svoje právo na mierové využitie jadrovej energie, popiera, že by mal vojenské ambície v oblasti jadrových zbraní.



Počas 12-dňovej vojny izraelské sily útočili na jadrové a vojenské zariadenia. Boli zabití vysokopostavení dôstojníci aj vedci zapojení do iránskeho jadrového programu.



„Sionistický nepriateľ sa snažil zničiť iránske obranné kapacity a niektoré z našich obranných systémov boli počas vojny poškodené,“ priznal zástupca veliteľa iránskej armády pre operácie admirál Musáví. Dodal, že poškodené systémy už boli nahradené a rozmiestnené na vopred určených miestach. Nekonkretizoval však, o aké systémy ide, ani kedy presne k výmene došlo.



Iránska protivzdušná obrana zahŕňa domáce systémy Bavar-373 a Chordád-15 určené na obranu proti raketám a lietadlám. Po uzavretí jadrovej dohody v roku 2015 s veľmocami - Francúzskom, Spojeným kráľovstvom, Nemeckom, Čínou, Ruskom a USA - Irán v roku 2016 nainštaloval aj ruské systémy S-300.



Vojna medzi Iránom a Izraelom sa skončila prímerím, ktoré nadobudlo platnosť 24. júna.



Podľa iránskych úradov počas tohto konfliktu zahynulo v Iráne viac než tisíc ľudí. Izrael hlásil najmenej 28 obetí v dôsledku iránskych útokov.



Do konfliktu sa 22. júna zapojili aj Spojené štáty, ktoré bombardovali podzemné zariadenie na obohacovanie uránu vo Fordú južne od Teheránu, ako aj jadrové objekty v Isfaháne a Natanze. Rozsah škôd na iránskom jadrovom programe zatiaľ nie je jasný.



Izraelský útok prišiel v čase, keď Irán a Spojené štáty pokračovali v rokovaniach o jadrovom programe, ktoré sa začali v apríli. Tieto rozhovory sú od vypuknutia vojny pozastavené.



Nemecko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo však plánujú v najbližších dňoch viesť nové rozhovory s Teheránom, uviedol v nedeľu pre agentúru AFP nemecký diplomatický zdroj.