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Irán vraj požiadal húsíov o prípravu uzavretia trasy cez Červené more
O tejto možnosti už podľa zdrojov diskutovalo iránske vedenie, ktoré svojim spojencom z radov húsíov odovzdalo príslušný odkaz.
Autor TASR
Teherán 16. júla (TASR) - Irán požiadal jemenských húsíov, aby boli pripravení uzavrieť strategickú námornú trasu cez Červené more v prípade, že Spojené štáty zaútočia na iránsku energetickú infraštruktúru. S odvolaním sa na tri zdroje o tom vo štvrtok informovala agentúra Reuters. Takýto krok by mohol predstavovať novú vážnu hrozbu pre globálne dodávky ropy a ďalších komodít, píše TASR.
O tejto možnosti už podľa zdrojov diskutovalo iránske vedenie, ktoré svojim spojencom z radov húsíov odovzdalo príslušný odkaz. Uviedli to dvaja vysokopostavení iránski predstavitelia a jeden regionálny zdroj pod podmienkou zachovania anonymity.
Podľa nich sa tak stalo len nedávno. Nespresnili však, či k tomu došlo ešte pred alebo až po utorkovom vyhlásení amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý pohrozil útokom na iránsku energetickú infraštruktúru vrátane elektrární.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí ani hovorca proiránskeho hnutia húsíov na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagovali.
Zdroj blízky húsíom uviedol, že hnutie už dokončilo prípravy na útoky proti lodnej doprave. Pri prielive Báb al-Mandab, ktorý tvorí južný vstup do Červeného mora, rozmiestnilo rakety a drony a čaká už len na rozkaz začať operácie. O načasovaní prípadného uzavretia úžiny majú podľa neho rozhodovať predstavitelia iránskych Revolučných gárd, ktorí sa nachádzajú v Jemene.
Narušenie lodnej dopravy v Červenom mori a prielive Báb al-Mandab by podľa Reuters výrazne prehĺbilo globálnu energetickú krízu, ktorú odštartovalo uzavretie Hormuzského prielivu. Ten bol pred vypuknutím súčasného konfliktu hlavnou trasou pre približne pätinu svetových dodávok energií. Súčasné narušenie oboch hlavných exportných trás ropy z Blízkeho východu by znamenalo ďalšiu eskaláciu konfliktu medzi Iránom a Spojenými štátmi a mohlo by ešte viac zasiahnuť svetové energetické trhy.
Vojna na Blízkom východe sa začala 28. februára, keď Izrael a Spojené štáty zaútočili na Irán. Teherán na to reagoval uzavretím Hormuzského prielivu a údermi na okolité krajiny v Perzskom zálive. Obavy z rozsiahlej regionálnej vojny sa opätovne vystupňovali po tom, ako stroskotalo krehké prímerie medzi Iránom a USA uzavreté v júni, čo opäť narušilo energetické toky cez Hormuzský prieliv.
O tejto možnosti už podľa zdrojov diskutovalo iránske vedenie, ktoré svojim spojencom z radov húsíov odovzdalo príslušný odkaz. Uviedli to dvaja vysokopostavení iránski predstavitelia a jeden regionálny zdroj pod podmienkou zachovania anonymity.
Podľa nich sa tak stalo len nedávno. Nespresnili však, či k tomu došlo ešte pred alebo až po utorkovom vyhlásení amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý pohrozil útokom na iránsku energetickú infraštruktúru vrátane elektrární.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí ani hovorca proiránskeho hnutia húsíov na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagovali.
Zdroj blízky húsíom uviedol, že hnutie už dokončilo prípravy na útoky proti lodnej doprave. Pri prielive Báb al-Mandab, ktorý tvorí južný vstup do Červeného mora, rozmiestnilo rakety a drony a čaká už len na rozkaz začať operácie. O načasovaní prípadného uzavretia úžiny majú podľa neho rozhodovať predstavitelia iránskych Revolučných gárd, ktorí sa nachádzajú v Jemene.
Narušenie lodnej dopravy v Červenom mori a prielive Báb al-Mandab by podľa Reuters výrazne prehĺbilo globálnu energetickú krízu, ktorú odštartovalo uzavretie Hormuzského prielivu. Ten bol pred vypuknutím súčasného konfliktu hlavnou trasou pre približne pätinu svetových dodávok energií. Súčasné narušenie oboch hlavných exportných trás ropy z Blízkeho východu by znamenalo ďalšiu eskaláciu konfliktu medzi Iránom a Spojenými štátmi a mohlo by ešte viac zasiahnuť svetové energetické trhy.
Vojna na Blízkom východe sa začala 28. februára, keď Izrael a Spojené štáty zaútočili na Irán. Teherán na to reagoval uzavretím Hormuzského prielivu a údermi na okolité krajiny v Perzskom zálive. Obavy z rozsiahlej regionálnej vojny sa opätovne vystupňovali po tom, ako stroskotalo krehké prímerie medzi Iránom a USA uzavreté v júni, čo opäť narušilo energetické toky cez Hormuzský prieliv.