Irán: Výbuch munície z vojny zabil 14 príslušníkov Revolučných gárd
Autor TASR
Teherán 1. mája (TASR) - Pri výbuchu munície na severe Iránu zahynulo 14 príslušníkov Revolučných gárd. Informovali o tom v piatok iránske médiá, podľa ktorých išlo o nevybuchnutú muníciu z útokov počas vojny Spojených štátov, Izraela a Iránu, píše TASR podľa správ agentúr AP a AFP.
„Po nepriateľských leteckých útokoch s použitím kazetových bômb a leteckých mín boli časti provincie Zandžán vrátane približne 1200 hektárov poľnohospodárskej pôdy kontaminované bombami,“ uviedla iránska agentúra Fárs s odvolaním na Revolučné gardy.
Príslušníci gárd podľa zmienenej agentúry pracovali na vyčistení týchto oblastí a zneškodnili viac než 15.000 kusov munície. V piatok počas týchto operácií zahynulo 14 príslušníkov Revolučných gárd a ďalší dvaja utrpeli zranenia.
Irán podľa AFP už predtým hlásil, že USA a Izrael využívali kazetovú muníciu. Aj Izrael obvinil Irán z používania tejto munície pri útokoch na izraelské mestá.
Irán, Izrael a USA sa odmietli pripojiť k viac ako 100 krajinám, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru o kazetovej munícii z roku 2008, ktorý zakazuje jej používanie, presun, výrobu a skladovanie.
AP konštatuje, že ide o najvyšší počet príslušníkov iránskych Revolučných gárd, o ktorých bolo hlásené, že zahynuli od začiatku prímeria zo 7. apríla.
