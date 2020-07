Výbuch v Natanzi zrejme spomalí iránsky program vývoja centrifúg

Teherán 6. júla (TASR) - Výbuch a následný požiar, ktoré sa odohrali minulý týždeň v jadrovom komplexe v Iráne, spôsobili značné škody a mohli by mať za následok spomalenie výroby centrifúg používaných na obohacovanie uránu. Uviedol to hovorca Iránskej organizácie pre atómovú energiu (AEOI) Behrúz Kamálvandí.



K "nehode" došlo minulý štvrtok v rozostavanom sklade v komplexe Natanz v centrálnej časti Iránu.



Kamálvandí v rozhovore, ktorý v nedeľu zverejnila štátna spravodajská agentúra IRNA, uviedol, že "v strednodobom horizonte by táto nehoda mohla spomaliť vývoj a výrobu" pokročilých centrifúg. Dodal však, že Irán bude toto spomalenie "kompenzovať tak, aby prebudované miesto malo ešte väčšiu kapacitu (na obohacovanie uránu) ako predtým".



Družicové snímky lokality Natanz zverejnené v nedeľu v Londýne sídliacim webom Iran International naznačujú, že škody spôsobené na objekte záhadným výbuchom sú oveľa väčšie, ako to, čo Teherán pôvodne zverejnil. Fotografie ukazujú, že výbuchom bola vážne poškodená väčšina danej budovy. Trosky rozmetané po okolí svedčia o tom, že tam došlo k explózii.



Podľa správ izraelského TV kanála Rešet 13 experti odhadujú, že škody spôsobené explóziou môžu iránsky jadrový program spomaliť o jeden rok.



Samotní iránski bezpečnostní predstavitelia označili udalosť "za nehodu" a uviedli, že poznajú jej príčinu - nezverejnili ju však.



Denník The Times of Israel v pondelok napísal, že požiar, ktorý poškodil budovu používanú na výrobu centrifúg v meste Natanz, spôsobil Izrael.



Izraelský denník citoval z článku denníka The New York Times, ktorý sa odvolal na zdroj v blízkovýchodných tajných službách. Zdroj spresnil, že výbuch spôsobila "silná bomba". Podľa tohto zdroja však Izrael nemá nič spoločné s inými výbuchmi a požiarmi, ku ktorým došlo v Iráne v uplynulých dňoch.



Americký denník citoval aj nemenovaného člena elitných iránskych revolučných gárd, ktorý tiež povedal, že použitá bola výbušnina. Nešpecifikoval však, kto je za jej nastraženie zodpovedný.



Niekoľko iránskych predstaviteľov označilo incident v Natanze za výsledok kybernetickej sabotáže. Pre potvrdenie týchto tvrdení však nemali žiadne dôkazy. Dvaja z nich uviedli, že za touto sabotážou by mohol byť Izrael.



Izraelský minister obrany Benny Ganc v nedeľu vyhlásil, že jeho krajina "nemusí byť nutne zodpovedná za každý záhadný incident, ktorý sa v Iráne udeje".



V odpovedi na otázku pre izraelský rozhlas, či má Izrael niečo spoločné so "záhadnými výbuchmi" v iránskych jadrových zariadeniach, Ganc tiež zmienil, že "si nie je istý, či (Iránci) za každých okolností vedia, ako zložité systémy v týchto zariadeniach udržiavať, keďže pri ich prevádzke je nutné riadiť sa prísnymi bezpečnostnými opatreniami".



Teherán vlani v máji oznámil, že postupne pozastaví plnenie niektorých záväzkov vyplývajúcich preň z jadrovej dohody podpísanej v roku 2015 s jadrovými mocnosťami, od ktorej Spojené štáty jednostranne odstúpili v roku 2018.



V septembri minulého roku Irán obnovil obohacovanie uránu v Natanze, a to aj napriek tomu, že v dohode s mocnosťami sa zaviazal pozastaviť takéto činnosti.



Teherán vždy popieral, že jeho jadrový program má akýkoľvek vojenský rozmer.