Výbuchy poškodili v Iráne dva plynovody, úrady hovoria o sabotáži

Teherán 14. februára (TASR) — Na dvoch plynovodoch na juhu Iránu boli v noci na stredu zaznamenané výbuchy. Národná iránska plynárenská spoločnosť ich označila za akty "teroristickej sabotáže", informovali agentúry DPA a AP s odvolaním sa na iránske štátne médiá.



Viacero výbuchov zasiahlo v stredu okolo 01.00 h miestneho času (v utorok o 22.30 h SEČ) plynovod v provincii Čahármahál a Bachtijárí, ležiacej asi 400 kilometrov južne od hlavného mesta Teherán, uviedla štátna tlačová agentúra IRNA. Zhruba 1270-kilometrový plynovod sa začína v pobrežnom meste Asalúja v provincii Búšehr.



Explózia otriasla okolo 01.35 h miestneho času (v utorok o 23.05 h SEČ) aj plynovodom v provincii Fárs.



Ďalšie podrobnosti k obom incidentom nie sú známe.



Minister ropného priemyslu Ďžavád Ovdží po nich zvolal mimoriadne stretnutie s bezpečnostnými zložkami. "Ciele, ktoré nepriateľ sledoval, prerušenie dodávok plynu do veľkých provincií, sa našťastie nenaplnili," povedal Ovdží novinárom.



Dodal, že prebieha oprava plynovodov a v prevádzke by mali byť opäť do 12 – 14 hodín.



Agentúra AP poznamenala, že v minulosti sa k útokom na ropovody na juhozápade Iránu prihlásili arabskí separatisti. Útoky na takúto infraštruktúru sú však v Iráne zriedkavé.



Vlani v decembri spôsobil kybernetický útok celoštátny výpadok platobného systému na čerpacích staniciach v Iráne. Terčom sabotáží sa v minulosti opakovane stal aj iránsky jadrový program, dodáva TASR.