Irán: Východnou časťou hlavného mesta otriaslo viacero explózií

Na snímke dym stúpa po leteckom útoku izraelskej a americkej armády v iránskej metropole Teherán v stredu 4. marca 2026. Foto: TASR/AP

Irán tvrdí, že od spustenia americko-izraelského vojenského zásahu v sobotu ráno vypálil než ako 500 balistických rakiet a riadených striel.

Autor TASR
Teherán 6. marca (TASR) - Východnou časťou iránskej metropoly Teherán vo štvrtok otriaslo viacero výbuchov, uviedla iránska vládna tlačová agentúra ISNA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Aj spravodajský portál Etemad informoval o raketových útokoch. Izraelské ozbrojené sily medzitým oznámili útok v priemyselnej oblasti približne 20 kilometrov juhovýchodne od iránskeho hlavného mesta. V príspevku v perzskom jazyku na platforme X vyzvali tamojších obyvateľov, aby dotknutú oblasť opustili.

Je však nepravdepodobné, že sa táto správa k ľuďom dostane, pretože iránsky režim od začiatku vojny do značnej miery obmedzil prístup na internet.

Irán tvrdí, že od spustenia americko-izraelského vojenského zásahu v sobotu ráno vypálil než ako 500 balistických rakiet a riadených striel. Okrem toho bolo z iránskeho územia vypustených najmenej 2000 bojových dronov rôznych typov, informovala vo štvrtok tlačová agentúra Fárs s odvolaním sa na vojenský zdroj.

Agentúra má blízko k vplyvným Iránskym revolučným gardám. Podľa správy bolo približne 40 percent útokov namierených proti cieľom v Izraeli a zvyšných približne 60 na „ciele USA“.

Okrem Izraela útočia iránske sily aj v štátoch Perzského zálivu vrátane Bahrajnu, Kataru, Kuvajtu, Spojených arabských emirátov, Iraku a Saudskej Arábie, kde majú Spojené štáty základne.
