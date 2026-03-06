< sekcia Zahraničie
Irán: Východnou časťou hlavného mesta otriaslo viacero explózií
Autor TASR
Teherán 6. marca (TASR) - Východnou časťou iránskej metropoly Teherán vo štvrtok otriaslo viacero výbuchov, uviedla iránska vládna tlačová agentúra ISNA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Aj spravodajský portál Etemad informoval o raketových útokoch. Izraelské ozbrojené sily medzitým oznámili útok v priemyselnej oblasti približne 20 kilometrov juhovýchodne od iránskeho hlavného mesta. V príspevku v perzskom jazyku na platforme X vyzvali tamojších obyvateľov, aby dotknutú oblasť opustili.
Je však nepravdepodobné, že sa táto správa k ľuďom dostane, pretože iránsky režim od začiatku vojny do značnej miery obmedzil prístup na internet.
Irán tvrdí, že od spustenia americko-izraelského vojenského zásahu v sobotu ráno vypálil než ako 500 balistických rakiet a riadených striel. Okrem toho bolo z iránskeho územia vypustených najmenej 2000 bojových dronov rôznych typov, informovala vo štvrtok tlačová agentúra Fárs s odvolaním sa na vojenský zdroj.
Agentúra má blízko k vplyvným Iránskym revolučným gardám. Podľa správy bolo približne 40 percent útokov namierených proti cieľom v Izraeli a zvyšných približne 60 na „ciele USA“.
Okrem Izraela útočia iránske sily aj v štátoch Perzského zálivu vrátane Bahrajnu, Kataru, Kuvajtu, Spojených arabských emirátov, Iraku a Saudskej Arábie, kde majú Spojené štáty základne.
