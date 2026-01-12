Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Irán vyhlásil štátny smútok za obete protestov

Na snímke z videa, ktoré koluje na sociálnych médiách, demonštranti tancujú a jasajú okolo ohniska počas protestov v uliciach iránskej metropoly Teherán v piatok 9. januára 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Teherán 12. januára (TASR) - Iránska vláda v nedeľu vyhlásila trojdňový štátny smútok za „mučeníkov“ - vrátane členov bezpečnostných síl - ktorí v uplynulých dvoch týždňoch zahynuli počas celonárodných protestov. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na iránsku štátnu televíziu, píše TASR.

Vláda označila prebiehajúce demonštrácie za „výtržnosti“. Boj proti nim podľa nej predstavuje „iránsky národný odpor proti Amerike a sionistickému režimu“ v Izraeli.

Iránsky prezident Masúd Pezeškiján vyzval ľudí, aby sa v pondelok zúčastnili na „národnom pochode odporu“, aby odsúdili násilie, ktoré podľa vlády spáchali „mestskí teroristickí zločinci“, oznámila štátna televízia.

Rozsiahle demonštrácie sa začali v Teheráne 28. decembra v reakcii na hlbokú ekonomickú krízu. V súčasnosti predstavujú jednu z najväčších výziev pre teokratické orgány, ktoré vládnu v Iráne od islamskej revolúcie v roku 1979.

Agentúre AFP sa v nedeľu podarilo overiť video, na ktorom vidno desiatky tiel nahromadených pred márnicou nachádzajúcej sa južne od Teheránu. Podľa ľudskoprávnych skupín ide o obete zásahu iránskych orgánov proti protestujúcim. Zábery ukazujú telá mŕtvych zabalené v čiernych vreciach na zemi a pravdepodobne smútiacich príbuzných, ktorí hľadajú svojich blízkych.

Podľa organizácie Human Rights Activists News Agency (HRANA) pri protestoch v Iráne zahynulo už najmenej 538 ľudí a ďalších viac ako 10.600 ľudí bolo zadržaných.

Správy o násilí proti demonštrantom odsúdil v nedeľu aj generálny tajomník OSN António Guterres. Jeho hovorca Stéphane Dujarric vo vyhlásení uviedol, že Guterres „je šokovaný správami o násilí a nadmernom používaní sily iránskymi orgánmi proti demonštrantom“. Generálny tajomník vyzval na „preukázanie maximálnej zdržanlivosti a obmedzenie zbytočného alebo neprimeraného používania sily“.
