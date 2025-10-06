< sekcia Zahraničie
Irán vyhlásil, že v tejto fáze neobnoví jadrové rokovania s Európou
Západné krajiny, na čele s USA a Izraelom, obviňujú Irán z vyvíjania jadrových zbraní a poukazujú na to, že islamská republika obohacuje urán nad úroveň potrebnú na civilné účely.
Autor TASR
Teherán 6. októbra (TASR) - Irán neplánuje okamžite obnoviť jadrové rokovania s európskymi krajinami, uviedlo v pondelok tamojšie ministerstvo zahraničných vecí. Teherán tak reagoval na rozsiahle sankcie, ktoré voči nemu tieto štáty zaviedli. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„V tejto fáze nemáme v pláne žiadne rokovania,“ povedal hovorca iránskeho rezortu diplomacie Esmáíl Bakájí a dodal, že Irán skúma „dôsledky a následky“ obnovených sankcií.
OSN opätovne uvalila sankcie na Irán 28. septembra. Udialo sa tak po tom, čo krajiny E3 koncom augusta aktivovali tzv. mechanizmus „snapback“, keďže Irán podľa nich porušil svoje záväzky vyplývajúce z jadrovej dohody z roku 2015. Tento mechanizmus môže aktivovať akákoľvek strana jadrovej dohody s Iránom. Bezpečnostná rada OSN po aktivovaní snapbacku musela do 30 dní prijať rezolúciu, v ktorej by opätovne potvrdila, že zrušenie sankcií voči Iránu ostáva v platnosti. Francúzsko, USA a Británia ako stáli členovia rady túto rezolúciu 19. septembra vetovali.
„Diplomacia – v zmysle udržiavania kontaktov a konzultácií – samozrejme pokračovať bude,“ dodal Bakájí.
Teherán tieto obvinenia kategoricky odmieta a trvá na tom, že jeho nukleárny program slúži výlučne na civilné účely a že má právo na obohacovanie uránu podľa Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT).
Irán mal začiatkom leta, pred ozbrojeným konfliktom s Izraelom, viac než 400 kilogramov uránu obohateného na 60 percent čistoty - čo je blízko hranice 90 percent potrebnej na výrobu bomby, vyplýva zo správy Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE).
V roku 2015 uzavreli Spojené štáty spolu s krajinami E3, Ruskom a Čínou s Iránom dohodu, ktorá stanovuje reguláciu iránskych jadrových aktivít výmenou za zrušenie sankcií.
Americký prezident Donald Trump sa počas svojho prvého funkčného obdobia v roku 2018 rozhodol od tejto dohody odstúpiť a obnoviť sankcie. V reakcii Irán postupne upustil od niektorých záväzkov, najmä v oblasti obohacovania uránu. Irán tiež opakovane varoval, že obnovenie sankcií povedie k pozastaveniu spolupráce s MAAE.
V nedeľu iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí varoval, že spolupráca s MAAE, jadrovým dozorným orgánom OSN, „už nie je relevantná“, hoci nebolo jasné, či Irán má v úmysle s agentúrou úplne prerušiť spoluprácu.
