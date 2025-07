Irán vylúčil obnovenie rokovaní s USA, kým nebudú splnené podmienky

Teherán 16. júla (TASR) - Iránsky parlament uviedol, že islamská republika by nemala obnoviť jadrové rokovania so Spojenými štátmi, kým nebudú splnené predbežné podmienky. Parlament vo svojom vyhlásení nešpecifikoval tieto podmienky, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



„Keď USA používajú rokovania ako nástroj na oklamanie Iránu a zakrytie náhleho vojenského útoku sionistického režimu (Izraela), rozhovory nemôžu prebiehať ako predtým. Musia sa stanoviť predbežné podmienky a nové rokovania sa nemôžu uskutočniť, kým nebudú úplne splnené,“ uviedol parlament vo svojom vyhlásení.



Parlament síce neuviedol, aké predbežné podmienky má na mysli, avšak iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v uplynulých dňoch povedal, že Teherán pristúpi k pokračovaniu rozhovorov s Washingtonom, avšak Iránu by malo byť poskytnuté uistenie, že v prípade obnovenia rozhovorov nedôjde k ďalším útokom na jeho územie.



Izrael 13. júna zaútočil na Irán, čo viedlo k 12-dňovej vojne medzi týmito znepriatelenými krajinami. Do vojny sa útokom na iránske jadrové zariadenia zapojili aj Spojené štáty, ktoré mali na 15. júna naplánované šieste kolo rokovaní s Iránom, to však bolo zrušené po tom, čo Izrael spustil rozsiahle letecké údery na islamskú republiku.



Arákčí minulý týždeň zopakoval pozíciu Teheránu, že nebude súhlasiť s jadrovou dohodou, ktorá mu bráni v obohacovaní uránu, a odmieta tiež rokovať o témach ako iránsky program balistických rakiet.



Americký prezident Donald Trump v utorok povedal, že sa nenáhli s rokovaniami s Iránom, keďže jeho jadrové zariadenia sú podľa šéfa Bieleho domu už zničené. Portál The Times of Israel (TOI) informuje, že americký minister zahraničných vecí v pondelkovom telefonáte s náprotivkami z Francúzska, Británie a Nemecka - Jeanom-Noëlom Barrotom, Keirom Starmerom a Johannom Wadephulom - stanovili koniec augusta ako de facto konečný termín na dosiahnutie jadrovej dohody s Iránom.



Šéf francúzskej diplomacie v utorok povedal, že ak nedôjde ku konkrétnemu pokroku v rokovaniach o dohode, Paríž, Londýn a Berlín spustia do konca augusta mechanizmus opätovného uvalenia sankcií OSN voči Iránu, píše Reuters.