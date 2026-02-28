< sekcia Zahraničie
Irán vypálil ďalšie rakety na Izrael, hlásia obeť a 21 zranených
Izraelská záchranná služba Magen David Adom v sobotu uviedla, že jedna osoba je vo vážnom stave po tom, čo utrpela zranenia v dôsledku zásahu šrapnelmi.
Autor TASR,aktualizované
Tel Aviv 28. februára (TASR) - Jedna žena prišla o život a
najmenej 21 ďalších ľudí utrpelo v sobotu zranenia v izraelskej metropole Tel Aviv po tom, čo Irán na Izrael vypálil salvu rakiet, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a DPA.
Izraelská záchranná služba Magen David Adom v sobotu uviedla, že jeden muž je vo vážnom stave po tom, čo utrpel zranenia v dôsledku zásahu šrapnelmi.
Iránsky raketový útok spôsobil podľa obyvateľov Tel Avivu hlasné explózie. Izraelské médiá informovali, že jedna z budov v meste bola priamo zasiahnutá. Televízna stanica N12 odvysielala zábery horiacej strechy a ulice posiatej troskami.
Iránske elitné Revolučné gardy uviedli, že počas tejto vlny útokov zaútočili na „vojenské a bezpečnostné ciele“ modernými raketami.
Revolučné gardy zároveň súresnili, že v sobotu večer podnikli ďalšiu vlnu útokov, okrem iných aj na ciele izraelského ministerstva obrany a vojenské základne. „Medzi cieľmi tretej a štvrtej vlny útokov sú izraelská námorná základňa v prístave Haifa, dok vojnových lodí režimu v Haife, letecká základňa Ramat David... vojensko-priemyselný komplex Beit Šams a vojensko-priemyselný komplex Ištod,“ uviedli gardy vo vyhlásení na Telegrame.
