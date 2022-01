Irán vyplatil odškodné časti rodín obetí zo zostreleného lietadla

Teherán 8. januára (TASR) - Irán začal vyplácať odškodné rodinám cestujúcich, ktorí pred dvoma rokmi zahynuli pri zostrelení ukrajinského civilného dopravného lietadla, informovali v piatok iránske úrady.



Platby "určitému počtu rodín (obetí)" boli vykonané v čase druhého výročia tragédie, dodala agentúra AFP.



Viceprezident Iránskej organizácie civilného letectva Araš Chodáí spresnil, že ide o "sumu 150.000 dolárov". Platba "neporušuje právo (pozostalých) podniknúť právne kroky," citovala ho štátna tlačová agentúra IRNA.



Irán v roku 2020 ponúkol, že za každú z obetí vyplatí ako odškodné "150.000 dolárov alebo ekvivalent v eurách".



Ukrajinskí a kanadskí predstavitelia toto oznámenie ostro kritizovali a tvrdili, že kompenzácia by sa nemala riešiť jednostrannými vyhláseniami.



Kanadský súd v rozhodnutí zverejnenom tento pondelok priznal rodinám šiestich obetí odškodné vo výške viac ako 80 miliónov dolárov.



Bezprostredne nebolo jasné, ako sa budú peniaze vyberať, ale sudca najvyššieho súdu v provincii Ontario Edward Belobaba povedal, že "určitá úroveň" vymáhania môže byť možná.



Lietadlo spoločnosti Ukraine International Airlines vykonávajúce let PS752 bolo zostrelené 8. januára 2020 krátko po štarte z letiska v Teheráne. Zahynulo všetkých 176 ľudí na palube. Väčšina z nich boli Iránci a Kanaďania, vrátane mnohých s dvojitým občianstvom.



Iránske ozbrojené sily až tri dni po tragédii pod tlakom priznali, že lietadlo smerujúce do Kyjeva zostrelili "omylom".



Iránska justícia v novembri uviedla, že v Teheráne sa začal súdny proces s desiatimi príslušníkmi armády, ktorí boli podozriví v súvislosti so zostrelením lietadla.



Napätie medzi Iránom a Spojenými štátmi bolo tesne pred tragédiou veľmi veľké: iránska protivzdušná obrana v stave vysokej pohotovosti pre očakávaný možný americký protiútok, ktorý mal byť odvetou za to, že Teherán vypálil rakety na vojenskú základňu v Iraku, ktorú používali americké sily.



Iránsky raketový útok bol reakciou na zabitie generála Kásema Solejmáního pri útoku amerického bezpilotného lietadla, ktorý sa odohral začiatkom januára 2020 neďaleko medzinárodného letiska v Bagdade.



Solejmání viedol zahraničnú operačnú zložku iránskych islamských revolučných gárd.



Minulý týždeň Teherán a jeho spojenci na Blízkom východe usporiadali spomienkové podujatia pri príležitosti druhého výročia atentátu na Solejmáního.