Irán vypol dve kamery MAAE, ktoré sledovali prietok obohateného uránu

Teherán 8. júna (TASR) - Irán vypol dve monitorovacie kamery Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) v jednej zo svojich jadrových elektrární. V stredu o tom informovali iránske štátne médiá, na ktoré sa odvoláva agentúra AFP, z ktorej čerpala TASR.



Iránska televízia neuviedla, o ktorú lokalitu ide, no podľa nej boli odpojené kamery, ktoré zachytávali prietok uránu cez zariadenie určené na jeho obohacovanie. Takéto zariadenia sa nachádzajú v podzemných prevádzkach Fordow a Nantaz.



MAAE sa k situácii zatiaľ nevyjadrila.



Podľa AP môže ísť o reakciu na návrh opatrení proti Iránu, ktoré navrhli MAAE Spojené štáty, Británia, Francúzsko a Nemecko v dôsledku nedostatočnej spolupráce Teheránu. Tento krok západných krajín bol znakom ich rastúcej netrpezlivosti po tom, ako sa v marci pozastavili rozhovory o obnovení jadrovej dohody s Iránom z roku 2015.



Iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján v telefonickom rozhovore so šéfom diplomacie EÚ Josepom Borellom uviedol, že "akýkoľvek politický krok Spojených štátov a troch európskych štátov v MAAE by bezpochyby vyvolal primeranú a okamžitú reakciu zo strany Iránskej islamskej republiky".



Iránska jadrová dohoda z roku 2015 prikazuje Teheránu výrazným spôsobom obmedziť množstva obohateného uránu výmenou za zrušenie ekonomických sankcií uvalených na Irán. Ten však dohodu dlhodobo porušuje. MAAE v pondelok oznámila, že Irán delí len niekoľko týždňov od získania dostatočného množstva obohateného uránu na výrobu atómovej bomby.