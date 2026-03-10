< sekcia Zahraničie
Irán vypustil ďalšiu vlnu rakiet na Izrael
Izrael po iránskom útoku nehlási žiadny zranených.
Autor TASR
Teherán 10. marca (TASR) - Irán v utorok popoludní podnikol novú vlnu útokov proti Izraelu. Cieľom boli podľa armády vojenské a spravodajská zariadenia. TASR o tom píše podľa agentúry AFP a portálu Times of Israel.
„Armáda pomocou útočných dronov zasiahla vojenské centrum v Haife a prijímacie centrum pre špionážne satelity,“ uvádza sa v stanovisku. Napadnuté vojenské centrum podľa Teheránu „zohráva kľúčovú úlohu vo výrobe zbraní a má veľký strategický význam pre posilnenie bojových schopností nepriateľa“.
Izrael po iránskom útoku nehlási žiadny zranených. Jedna z rakiet podľa médií dopadla v neobývanej oblasti blízko mesta Bejt Šemeš. Sirény sa rozozvučali naprieč Jeruzalemom, okupovaným Západným brehom Jordánu a v častiach južného Izraela.
Irán pokračuje aj v odvetných útokoch na krajiny Perzského zálivu, kde sa nachádzajú americké vojenské zariadenia. Bahrajn popoludní zneškodnil päť balistických rakiet. Škody ani zranených z krajiny nehlásia.
Vojna medzi Izraelom, Spojenými štátmi a Iránom stále trvá už od soboty 28. februára, hoci americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že sa blíži ku koncu. Americký minister obrany Pete Hegseth avizoval, že Spojené štáty v utorok podniknú v Iráne najintenzívnejšie údery od spustenia vojenskej operácie
„Armáda pomocou útočných dronov zasiahla vojenské centrum v Haife a prijímacie centrum pre špionážne satelity,“ uvádza sa v stanovisku. Napadnuté vojenské centrum podľa Teheránu „zohráva kľúčovú úlohu vo výrobe zbraní a má veľký strategický význam pre posilnenie bojových schopností nepriateľa“.
Izrael po iránskom útoku nehlási žiadny zranených. Jedna z rakiet podľa médií dopadla v neobývanej oblasti blízko mesta Bejt Šemeš. Sirény sa rozozvučali naprieč Jeruzalemom, okupovaným Západným brehom Jordánu a v častiach južného Izraela.
Irán pokračuje aj v odvetných útokoch na krajiny Perzského zálivu, kde sa nachádzajú americké vojenské zariadenia. Bahrajn popoludní zneškodnil päť balistických rakiet. Škody ani zranených z krajiny nehlásia.
Vojna medzi Izraelom, Spojenými štátmi a Iránom stále trvá už od soboty 28. februára, hoci americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že sa blíži ku koncu. Americký minister obrany Pete Hegseth avizoval, že Spojené štáty v utorok podniknú v Iráne najintenzívnejšie údery od spustenia vojenskej operácie