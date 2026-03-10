Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Irán vypustil ďalšiu vlnu rakiet na Izrael

Zničená budova, ktorá bola baštou organizácie al-Kard al-Hasan považovanej za finančnú a ekonomickú vetvu hnutia Hizballáh po izraelských leteckých útokoch v štvrti Dahíja, na južnom predmestí Bejrútu v utorok 10. marca 2026. Izraelská armáda v pondelok dopoludnia podnikla ďalšie vlny leteckých útokov na južné predmestia libanonskej metropoly Bejrút, ktoré sú považované za bašty proiránskeho šiitského hnutia Hizballáh. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR. Izrael predtým oznámil, že terčom jeho vojenskej operácie bude opäť infraštruktúra organizácie al-Kard al-Hasan, ktorá je považovaná za finančnú a ekonomickú vetvu hnutia Hizballáh a za hlavný zdroj financovania aktivít Hizballáhu. Foto: TASR/AP

Izrael po iránskom útoku nehlási žiadny zranených.

Autor TASR
Teherán 10. marca (TASR) - Irán v utorok popoludní podnikol novú vlnu útokov proti Izraelu. Cieľom boli podľa armády vojenské a spravodajská zariadenia. TASR o tom píše podľa agentúry AFP a portálu Times of Israel.

„Armáda pomocou útočných dronov zasiahla vojenské centrum v Haife a prijímacie centrum pre špionážne satelity,“ uvádza sa v stanovisku. Napadnuté vojenské centrum podľa Teheránu „zohráva kľúčovú úlohu vo výrobe zbraní a má veľký strategický význam pre posilnenie bojových schopností nepriateľa“.

Izrael po iránskom útoku nehlási žiadny zranených. Jedna z rakiet podľa médií dopadla v neobývanej oblasti blízko mesta Bejt Šemeš. Sirény sa rozozvučali naprieč Jeruzalemom, okupovaným Západným brehom Jordánu a v častiach južného Izraela.

Irán pokračuje aj v odvetných útokoch na krajiny Perzského zálivu, kde sa nachádzajú americké vojenské zariadenia. Bahrajn popoludní zneškodnil päť balistických rakiet. Škody ani zranených z krajiny nehlásia.

Vojna medzi Izraelom, Spojenými štátmi a Iránom stále trvá už od soboty 28. februára, hoci americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že sa blíži ku koncu. Americký minister obrany Pete Hegseth avizoval, že Spojené štáty v utorok podniknú v Iráne najintenzívnejšie údery od spustenia vojenskej operácie
