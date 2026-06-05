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Irán vystrelil varovné rakety na dva americké torpédoborce
Velenie americkej armády predtým uviedlo, že jeho sily v noci v Indickom oceáne zadržali sankcionovanú loď M/T DAVINA plaviacu sa bez štátnej príslušnosti.
Autor TASR
Teherán 5. júna (TASR) - Iránska armáda v piatok oznámila, že vystrelila varovné rakety na dva americké torpédoborce v Ománskom zálive, čím ich prinútila opustiť oblasť. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Pri pokračovaní operácie zameranej na boj proti nezákonnému konaniu a obťažovaniu na mori, ako aj proti únosom obchodných plavidiel a ropných tankerov teroristickými námornými silami Spojených štátov, po odpálení varovných rakiet opustili nepriateľské torpédoborce DDG-103 a DDG-8 Ománsky záliv smerom k Indickému oceánu,“ citovala iránska tlačová agentúra IRNA vyhlásenie armády.
Velenie americkej armády v oblasti Indického a Tichého oceánu (USINDOPACOM) predtým uviedlo, že jeho sily v noci v Indickom oceáne zadržali sankcionovanú loď M/T DAVINA plaviacu sa bez štátnej príslušnosti.
„Budeme pokračovať v globálnom námornom presadzovaní práva s cieľom narušiť nelegálne siete a zastaviť plavidlá poskytujúce materiálnu podporu Iránu, nech pôsobia kdekoľvek,“ uviedlo velenie v príspevku na sociálnej sieti X.
„Pri pokračovaní operácie zameranej na boj proti nezákonnému konaniu a obťažovaniu na mori, ako aj proti únosom obchodných plavidiel a ropných tankerov teroristickými námornými silami Spojených štátov, po odpálení varovných rakiet opustili nepriateľské torpédoborce DDG-103 a DDG-8 Ománsky záliv smerom k Indickému oceánu,“ citovala iránska tlačová agentúra IRNA vyhlásenie armády.
Velenie americkej armády v oblasti Indického a Tichého oceánu (USINDOPACOM) predtým uviedlo, že jeho sily v noci v Indickom oceáne zadržali sankcionovanú loď M/T DAVINA plaviacu sa bez štátnej príslušnosti.
„Budeme pokračovať v globálnom námornom presadzovaní práva s cieľom narušiť nelegálne siete a zastaviť plavidlá poskytujúce materiálnu podporu Iránu, nech pôsobia kdekoľvek,“ uviedlo velenie v príspevku na sociálnej sieti X.