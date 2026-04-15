Irán vystríha pred blokádou Červeného mora, rokovania s USA pokračujú
Irán podľa Bakájího slov od Spojených štátov a Izraela požaduje zmiernenie uvalených sankcií a platenie vojnových reparácií.
Autor TASR
Teherán 15. apríla (TASR) - Iránska armáda v stredu vystríhala, že pokiaľ budú Spojené štáty pokračovať v blokáde jej prístavov, zablokuje námornú dopravu cez Červené more. Iránsky rezort diplomacie zároveň oznámil, že rokovania s USA naďalej prebiehajú a ešte v stredu v Teheráne očakávajú pakistanskú delegáciu. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP.
Šéf ústredného velenia iránskej armády vo vyhlásení pre štátnu televíziu uviedol, že ak budú USA pokračovať v námornej blokáde a „vytvoria neistotu pre iránske obchodné plavidlá a ropné tankery“, bude to zároveň „predohra“ k porušeniu prímeria.
„Mocné ozbrojené sily islamskej republiky nedovolia pokračovanie akéhokoľvek vývozu ani dovozu v Perzskom zálive, Ománskom mori a Červenom mori,“ uviedol s tým, že Irán bude „konať rozhodne v záujme obrany svojej národnej suverenity a svojich záujmov“.
Spojené štáty zaviedli od pondelka námornú blokádu iránskych prístavov po tom, čo víkendové mierové rokovania v pakistanskom Islamabade nedospeli k dohode. Niekoľko lodí však navzdory nej v utorok podľa informácií agentúry AFP prešlo Hormuzským prielivom do iránskych prístavov.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí zároveň v stredu oznámilo, že napriek neúspešným rokovaniam v Islamabade pokračujú rozhovory so Spojenými štátmi cez sprostredkovateľský Pakistan.
„Od nedele, keď sa iránska delegácia vrátila do Teheránu, sme si cez Pakistan vymenili niekoľko správ,“ uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí. „Dnes s veľkou pravdepodobnosťou privítame pakistanskú delegáciu ako pokračovanie diskusií v Islamabade,“ pokračoval.
Irán podľa Bakájího slov od Spojených štátov a Izraela požaduje zmiernenie uvalených sankcií a platenie vojnových reparácií. Právo na obohacovanie uránu je podľa neho „nespochybniteľné“, ale je možné rokovať o jeho úrovni.
Podľa zdrojov agentúry AP sú sprostredkovatelia blízko k dosiahnutiu dohody o predĺžení prímeria medzi USA a Iránom o ďalšie dva týždne. Súčasná dohoda, uzavretá rovnako na dva týždne, by mala vypršať 22. apríla.
