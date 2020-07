Irán vysvetľuje zostrelenie lietadla, Ukrajina má pochybnosti

Kyjev 14. júla (TASR) - Podľa Ukrajiny je ešte príliš skoro na to, aby sa dalo povedať, že k januárovému zostreleniu ukrajinského lietadla Iránom došlo "v dôsledku ľudskej chyby". Povedal to v utorok šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba, informovala agentúra AFP.



"Chcem jasne zdôrazniť, že je príliš skoro na to vyhlásenie, že zostrelenie lietadla zapríčinila ľudská chyba," povedal Kuleba.



Irán v nedeľu oznámil, že dôvodom zostrelenia dopravného lietadla bolo chybné nastavenie radaru protivzdušnej obrany. K zlyhaniu došlo v postupe pre nastavovanie radaru, uvádza sa v správe iránskeho úradu pre civilné letectvo s tým, že práve táto ľudská chyba viedla k reťazcu ďalších pochybení, ktoré vyústili do neúmyselného zostrelenia ukrajinského lietadla.



Francúzski leteckí vyšetrovatelia majú 20. júla začať skúmať údaje z čiernych skriniek lietadla, ktoré by im mal dovtedy poslať Irán. Ukrajina avizovala, že do Francúzska vyšle svojich expertov, ktorí tamojším vyšetrovateľom pomôžu a naznačila tiež, že zistenia Paríža by mali byť dôveryhodné, približuje AFP.



Lietadlo leteckej spoločnosti Ukraine International Airlines (UIA) smerujúce do Kyjeva sa 8. januára zrútilo len niekoľko minút po štarte z teheránskeho Letiska imáma Chomejního. Pri nešťastí zomrelo všetkých 176 ľudí na palube, medzi nimi občania Ukrajiny, Iránu, Kanady, Švédska, Afganistanu, Nemecka a Británie.



Irán až o niekoľko dní neskôr priznal, že lietadlo omylom zostrelili revolučné gardy.



K nešťastiu došlo v čase, keď protivzdušná obrana v oblasti Teheránu bola v pohotovosti pre prípad, ak by USA uskutočnili odvetu za iránske útoky na americké jednotky umiestnené v susednom Iraku. Tieto útoky boli reakciou na zabitie iránskeho generála Kásima Sulejmáního pri akcii amerického dronu v blízkosti letiska v Bagdade.