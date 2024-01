Irán vyvinul pre ruskú armádu nový dron Šáhid-107, tvrdí Sky News

Londýn 10. januára (TASR) — Irán vyvinul pre ruskú armádu nové bezpilotné lietadlo Šáhid-107. Ide o útočný a prieskumný dron, informovala v stredu britská televízna stanica Sky News s odvolaním sa na nemenovaný bezpečnostný zdroj.



Nový dron podľa tohto zdroja patrí k modelovej rade Šáhid-101 s chvostom v tvare písmena V. Dĺžka dronu je asi dva a pol metra, rozpätie krídel tri metre. Predpokladá sa, že sa dá vypustiť z vozidla a jeho odhadovaný dolet je približne 1500 kilometrov.



Tiež má byť vybavený vysielačom na vysielanie videosignálu v reálnom čase, z čoho sa dá usudzovať, že by sa mohol použiť na identifikáciu cieľov na ukrajinskej frontovej línii, aby ich mohli zasiahnuť iné drony alebo zbraňové systémy.



Zdroj ďalej tvrdí, že iránski a ruskí špecialisti testovali nový dron spolu s modelom Šáhid-136 na leteckej základni v strednom Iráne. Irán mal ruskej armáde ponúknuť niekoľko nových dronov za viac ako dva milióny dolárov.



Zdroj Sky News na Ukrajine uviedol, že tvrdenie o vývoji nového dronu je „s najväčšou pravdepodobnosťou pravdivé“. „Máme veľké obavy z možných dodávok spomínaných dronov,“ uviedol zdroj.



Rusko sa podľa neho veľmi spolieha na iránske drony a neustále ich modernizuje. Okrem iného sa ich snaží zrýchliť, aby prinútili ukrajinskú armádu používať drahšie systémy protivzdušnej obrany.



Ruská armáda v súčasnosti používa pri útokoch na územie Ukrajiny kamikadze drony iránskej výroby Šáhid-131 a Šáhid-136 (v Rusku boli premenované na Geran-1 a Geran-2). Začali sa vyrábať aj priamo v Rusku — v Tatárskej republike. Denník The Washington Post vlani v auguste napísal, že do leta 2025 sa tam má vyrobiť viac ako 6000 dronov.