< sekcia Zahraničie
Irán vyzval Bulharsko, aby neumožnilo nasadenie lietadiel USA na území
Bulharský parlament minulý týždeň schválil dočasné nasadenie amerických tankovacích lietadiel a 250 vojakov na základni Bezmer napriek námietkam Teheránu.
Autor TASR
Teherán 30. júla (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí vyzval Bulharsko, aby zvážilo svoje rozhodnutie o dočasnom umiestnení amerických vojenských lietadiel na základni Bezmer, uviedli vo štvrtok iránske štátne médiá. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Iránsky šéf diplomacie počas telefonátu s bulharskou rezortnou kolegyňou Velislavou Petrovou-Čamovou uviedol, že umiestnenie amerických lietadiel v Bulharsku podporí vojenské operácie a prispeje k agresii namierenej voči Iránu. Arákčí označil tento krok za neprijateľný a povedal, že je v rozpore s tradične priateľskými vzťahmi medzi oboma krajinami.
Teherán opakovane varoval krajiny, ktoré umožňujú Spojeným štátom používať svoje územie na vojenské operácie proti Iránu, že by za to mohli „niesť vážne následky“.
Arákčí telefonoval aj s cyperským ministrom zahraničných vecí Constantinom Kombosom, pričom zdôraznil, že je dôležité, aby sa zahraničné vojenské základne na Cypre nepoužívali proti Iránu.
Bulharský parlament minulý týždeň schválil dočasné nasadenie amerických tankovacích lietadiel a 250 vojakov na základni Bezmer napriek námietkam Teheránu. Sofia zdôraznila, že sa v krajine nenasadia žiadne útočné zbrane a že toto rozhodnutie neznamená zapojenie do vojenských operácií.
Na Cypre má Veľká Británia dve vojenské základne a niekoľko dní po začatí vojny na Blízkom východe začiatkom marca na jednu z nich zaútočil iránsky dron. Británia súhlasila už na začiatku vojny s požiadavkou USA využiť britské základne na obranné údery proti iránskym raketám. Dohodu v júli potvrdil aj nový britský premiér Andy Burnham.
Iránsky šéf diplomacie počas telefonátu s bulharskou rezortnou kolegyňou Velislavou Petrovou-Čamovou uviedol, že umiestnenie amerických lietadiel v Bulharsku podporí vojenské operácie a prispeje k agresii namierenej voči Iránu. Arákčí označil tento krok za neprijateľný a povedal, že je v rozpore s tradične priateľskými vzťahmi medzi oboma krajinami.
Teherán opakovane varoval krajiny, ktoré umožňujú Spojeným štátom používať svoje územie na vojenské operácie proti Iránu, že by za to mohli „niesť vážne následky“.
Arákčí telefonoval aj s cyperským ministrom zahraničných vecí Constantinom Kombosom, pričom zdôraznil, že je dôležité, aby sa zahraničné vojenské základne na Cypre nepoužívali proti Iránu.
Bulharský parlament minulý týždeň schválil dočasné nasadenie amerických tankovacích lietadiel a 250 vojakov na základni Bezmer napriek námietkam Teheránu. Sofia zdôraznila, že sa v krajine nenasadia žiadne útočné zbrane a že toto rozhodnutie neznamená zapojenie do vojenských operácií.
Na Cypre má Veľká Británia dve vojenské základne a niekoľko dní po začatí vojny na Blízkom východe začiatkom marca na jednu z nich zaútočil iránsky dron. Británia súhlasila už na začiatku vojny s požiadavkou USA využiť britské základne na obranné údery proti iránskym raketám. Dohodu v júli potvrdil aj nový britský premiér Andy Burnham.