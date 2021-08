Irán vyzval Japonsko, aby uvoľnilo zmrazené financie

Na archívnej snímke japonský minister zahraničných vecí Tošimicu Motegi. Foto: TASR/AP

Teherán 22. augusta (TASR) - Iránsky prezident Ebráhím Raísí vyzval v nedeľu Japonsko, aby uvoľnilo financie islamskej republiky, ktoré sú v tejto ostrovnej krajine zmrazené v dôsledku amerických sankcií. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyjadrenie iránskej vlády.povedal Raísí japonskému ministrovi zahraničných vecí Tošimicuovi Motegimu, ktorý je v Teheráne na pracovnej návšteve.Japonsko a Južná Kórea sú významnými vývozcami technológií a ich banky disponujú miliardami dolárov v iránskych aktívach, pripomína AFP.Tieto financie sú však zablokované od roku 2018, keď vláda vtedajšieho amerického prezidenta Donalda Trumpa jednostranne odstúpila od jadrovej dohody s Teheránom a na islamskú republiku opäť uvalila rozsiahle sankcie.Washington v polke júla uviedol, že Teheránu dovolí tieto financie použiť na splatenie svojich dlhov v Južnej Kórei a Japonsku, zároveň však trval na tom, že nemôžu byť prevedené priamo do Iránu.Medzi aprílom a júnom prebehlo vo Viedni šesť kôl rokovaní medzi Iránom a svetovými mocnosťami v rámci pokusu o obnovenie dohody. Posledné kolo rokovaní sa uskutočnilo 20. júna bez stanovenia dátumu pre ďalšiu schôdzku.Motegi pricestoval do Iránu v nedeľu, predtým navštívil Turecko a Irak. Z islamskej republiky odcestuje na návštevu Kataru.Na tlačovom brífingu po stretnutí s Raísím šéf japonskej diplomacie informoval, že počas svojej pracovnej cesty rokoval o situácii v Afganistane, ktorý pred týždňom ovládlo militantné hnutie Taliban.Motegi povedal, že súhlasí s Iránom, Tureckom a Irakom o potrebe spolupráce, aby situácia v Afganistane neprerástla do "ďalšieho destabilizačného faktoru".Japonský minister zahraničných vecí sa skôr v nedeľu stretol aj so svojim iránskym rezortným kolegom Mohammadom Džavádom Zarífom.Obaja politici prebrali otázky bilaterálneho, regionálneho i medzinárodného charakteru, sumarizovala iránskej tlačovej agentúry ISNA. Dvojdňová návšteva Motegiho v Teheráne je vôbec prvou cestou predstaviteľa Tokia do Iránu, odkedy sa tam novým prezidentom stal Ebráhím Raísí, a zároveň prvou od roku 2019, keď Irán navštívil vtedajší predseda japonskej vlády Šinzó Abe.Iránu, ktorý je z blízkovýchodných krajín najťažšie postihnutý koronavírusovou epidémiou, darovalo Japonsko nedávno tri milióny vakcín Astrazeneca.