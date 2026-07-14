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Irán vyzval Jordánsko, aby ukončilo vojenskú spoluprácu s USA
Vo vyhlásení adresovanom jordánskemu ľudu iránske Revolučné gardy (IRGC) uviedli, že voči Jordánsku nepociťujú žiadnu nevraživosť.
Autor TASR
Teherán 14. júla (TASR) - Irán v utorok vyzval Jordánsko, aby ukončilo vojenskú spoluprácu so Spojenými štátmi. Zároveň dodal, že tento krok by prispel k obnoveniu bezpečnosť v regióne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Vo vyhlásení adresovanom jordánskemu ľudu iránske Revolučné gardy (IRGC) uviedli, že voči Jordánsku nepociťujú žiadnu nevraživosť.
„Veľmi dobre viete, že nielenže voči vašej krajine nepociťujeme žiadne nepriateľstvo, ale zároveň si vás, ušľachtilý jordánsky ľud, nesmierne vážime,“ uvádza sa vo vyhlásení.
IRGC uviedli, že rozhodná jasná požiadavka na ukončenie vojenskej prítomnosti USA v zariadeniach v Jordánsku „by predstavovala veľkú pomoc“ pri „obnovení bezpečnosti v regióne“.
„Dôstojnosť a úspech Jordánska sú našim želaním,“ dodali gardy.
Iránske ozbrojené sily však zároveň uviedli, že v utorok skoro ráno podnikli útoky balistickými raketami na leteckú základňu v Jordánsku, pričom tvrdili, že ju americká armáda využívala na údery proti Iránu.
Jordánske ani americké úrady sa k týmto správam bezprostredne nevyjadrili, píše DPA.
Vo vyhlásení adresovanom jordánskemu ľudu iránske Revolučné gardy (IRGC) uviedli, že voči Jordánsku nepociťujú žiadnu nevraživosť.
„Veľmi dobre viete, že nielenže voči vašej krajine nepociťujeme žiadne nepriateľstvo, ale zároveň si vás, ušľachtilý jordánsky ľud, nesmierne vážime,“ uvádza sa vo vyhlásení.
IRGC uviedli, že rozhodná jasná požiadavka na ukončenie vojenskej prítomnosti USA v zariadeniach v Jordánsku „by predstavovala veľkú pomoc“ pri „obnovení bezpečnosti v regióne“.
„Dôstojnosť a úspech Jordánska sú našim želaním,“ dodali gardy.
Iránske ozbrojené sily však zároveň uviedli, že v utorok skoro ráno podnikli útoky balistickými raketami na leteckú základňu v Jordánsku, pričom tvrdili, že ju americká armáda využívala na údery proti Iránu.
Jordánske ani americké úrady sa k týmto správam bezprostredne nevyjadrili, píše DPA.