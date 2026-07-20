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Irán vyzval MAAE, aby odsúdila útok na jadrovú elektráreň vo výstavbe

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič

O útoku na elektráreň v provincii Chúzestán informoval Irán v nedeľu.

Autor TASR
Teherán 20. júla (TASR) - Irán v pondelok vyzval Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE), aby odsúdila americké útoky cielené na jadrovú elektráreň Dárchovín, ktorá je vo výstavbe. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

„Irán očakáva, že rada guvernérov MAAE a generálny riaditeľ MAAE, ktorý sa občas politicky vyjadruje k iránskej jadrovej otázke, jasne vyjadria svoje stanovisko k tejto veci a odsúdia zločin Spojených štátov,“ uviedol hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí.

O útoku na elektráreň v provincii Chúzestán informoval Irán v nedeľu. Teherán spustil jej výstavbu v roku 2022. Podľa pôvodných plánov by mala trvať osem rokov a reaktor by mal mať výkon 300 megawattov. Náklady na začiatku výstavby odhadli na dve miliardy dolárov.
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