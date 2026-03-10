Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Irán vyzval OSN na dôraznejšie odsúdenie útokov USA a Izraela

Na snímke štyria muži s rúškami na tvári kráčajú a hustý čierny dym stúpa po útoku izraelskej armády na ropné sklady v iránskom metropole Teherán. Foto: TASR/AP

Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v utorok vyjadril znepokojenie nad prehlbujúcimi sa dôsledkami konfliktu na civilné obyvateľstvo na Blízkom východe.

Autor TASR
Teherán 10. marca (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v utorok počas telefonátu s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom vyhlásil, že Teherán očakáva od neho aj od Bezpečnostnej rady OSN dôraznejší postoj pri odsúdení „agresie“ Spojených štátov a Izraela. Informovala o tom agentúra Tasnim, píše TASR.

Arákčí počas rozhovoru poukázal na úlohu OSN pri udržiavaní medzinárodného mieru a „zdôraznil vážne očakávanie iránskej vlády a obyvateľov, že generálny tajomník a Bezpečnostná rada OSN prijmú silnejšie a zodpovednejšie stanovisko a jasne odsúdia agresiu“.

Guterres v piatok odsúdil „nezákonné útoky“ na Blízkom východe a varoval, že situácia sa môže vymknúť spod kontroly. Jeho úrad v pondelok upozornil na „závažné environmentálne dôsledky“ nedávnych útokov na ropné a odsoľovacie zariadenia v regióne, ktoré predstavujú vážnu hrozbu pre kvalitu ovzdušia aj pitnej vody.

Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v utorok vyjadril znepokojenie nad prehlbujúcimi sa dôsledkami konfliktu na civilné obyvateľstvo na Blízkom východe. Zároveň varoval pred nebezpečenstvom zdanlivej „dynamiky odplaty“ medzi znepriatelenými stranami.
