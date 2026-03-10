< sekcia Zahraničie
Irán vyzval OSN na dôraznejšie odsúdenie útokov USA a Izraela
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v utorok vyjadril znepokojenie nad prehlbujúcimi sa dôsledkami konfliktu na civilné obyvateľstvo na Blízkom východe.
Autor TASR
Teherán 10. marca (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v utorok počas telefonátu s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom vyhlásil, že Teherán očakáva od neho aj od Bezpečnostnej rady OSN dôraznejší postoj pri odsúdení „agresie“ Spojených štátov a Izraela. Informovala o tom agentúra Tasnim, píše TASR.
Arákčí počas rozhovoru poukázal na úlohu OSN pri udržiavaní medzinárodného mieru a „zdôraznil vážne očakávanie iránskej vlády a obyvateľov, že generálny tajomník a Bezpečnostná rada OSN prijmú silnejšie a zodpovednejšie stanovisko a jasne odsúdia agresiu“.
Guterres v piatok odsúdil „nezákonné útoky“ na Blízkom východe a varoval, že situácia sa môže vymknúť spod kontroly. Jeho úrad v pondelok upozornil na „závažné environmentálne dôsledky“ nedávnych útokov na ropné a odsoľovacie zariadenia v regióne, ktoré predstavujú vážnu hrozbu pre kvalitu ovzdušia aj pitnej vody.
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v utorok vyjadril znepokojenie nad prehlbujúcimi sa dôsledkami konfliktu na civilné obyvateľstvo na Blízkom východe. Zároveň varoval pred nebezpečenstvom zdanlivej „dynamiky odplaty“ medzi znepriatelenými stranami.
Arákčí počas rozhovoru poukázal na úlohu OSN pri udržiavaní medzinárodného mieru a „zdôraznil vážne očakávanie iránskej vlády a obyvateľov, že generálny tajomník a Bezpečnostná rada OSN prijmú silnejšie a zodpovednejšie stanovisko a jasne odsúdia agresiu“.
Guterres v piatok odsúdil „nezákonné útoky“ na Blízkom východe a varoval, že situácia sa môže vymknúť spod kontroly. Jeho úrad v pondelok upozornil na „závažné environmentálne dôsledky“ nedávnych útokov na ropné a odsoľovacie zariadenia v regióne, ktoré predstavujú vážnu hrozbu pre kvalitu ovzdušia aj pitnej vody.
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v utorok vyjadril znepokojenie nad prehlbujúcimi sa dôsledkami konfliktu na civilné obyvateľstvo na Blízkom východe. Zároveň varoval pred nebezpečenstvom zdanlivej „dynamiky odplaty“ medzi znepriatelenými stranami.