Irán vyzval USA, aby sa vyhli nerealistickým postojom v rámci rokovaní

Teherán 6. mája (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v pondelok naliehal na Spojené štáty, aby upustili od „nerealistických“ postojov v súvislosti s rokovaniami o iránskom jadrovom programe. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Arákčí v telefonáte so šéfkou diplomacie EÚ Kajou Kallasovou uviedol, že Teherán dokáže vyriešiť obavy z toho, že „Irán získa jadrové zbrane“. Podľa jeho slov je „dosiahnutie dohody celkom na dosah“ za predpokladu, že sa USA vyhnú „nerealistickým a nelogickým postojom“.



Iránsky minister zahraničných vecí vyjadril ochotu Teheránu obnoviť diplomatické rokovania s Britániou, Francúzskom a Nemeckom, ktoré sú zmluvnými stranami jadrovej dohody z roku 2015. Tieto krajiny už podnikli kroky na obnovenie dialógu o jadrovej otázke a od konca minulého roka sa odohralo niekoľko stretnutí.



Od 12. apríla sa už uskutočnili aj tri kolá nepriamych rozhovorov Iránu so Spojenými štátmi na najvyššej úrovni od roku 2018, kedy Trump odstúpil od jadrovej dohody s veľmocami. Ďalšie kolo rokovaní o jadrovom programe Teheránu sa však odložilo. Omán ako ich sprostredkovateľ uviedol, že k tomu došlo z „logistických dôvodov“.



Trump v nedeľu povedal, že by akceptoval len „úplnú likvidáciu“ iránskeho jadrového programu, no naznačil aj to, že je otvorený diskutovať o programe zameranom na civilné využitie. Teherán dlhodobo popiera, že sa usiluje o získanie atómových zbraní a tvrdí, že jeho jadrový program je určený výlučne na civilné účely. Iránsky minister zopakoval, že ak je cieľom rokovaní zamedzenie výroby jadrových zbraní Iránu, tak „dohoda je dosiahnuteľná a existuje len jedna cesta na jej uzavretie: diplomacia založená na vzájomnom rešpekte a spoločných záujmoch“.