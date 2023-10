Irán vyzýva Izrael, aby zastavil útoky na Gazu, inak sa vojna rozšíri

Teherán 14. októbra (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján v sobotu upozornil, že na Irán napojené ozbrojené skupiny v regióne sú "plne pripravené" reagovať na akýkoľvek krok Izraela.



Abdollahján to vyhlásil v sobotu na záver svojej cesty v Sýrii, Iraku a Libanone, kde má Irán veľký vplyv a na ktorých území sú nasadené desaťtisíce bojovníkov podporovaných Iránom.



Vyzval Izrael, aby zastavil svoje útoky na Gazu, pričom varoval, že ak sa do bojov pripojí Hizballáh, vojna by sa mohla rozšíriť do ďalších častí Blízkeho východu. Podľa jeho slov tak Izrael zažije "obrovské zemetrasenie“.



Podľa denníka Abdollahján v sobotu novinárom v Bejrúte povedal, že sa stretol s vedením Hizballáhu a informoval ho, že Hizballáh v Libanone "je vo výbornom stave a je plne pripravený reagovať na trestné činy sionistickej entity (označenie používané pre Izrael)".



"Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zastavili sionistické zločiny v Gaze," avizoval Abdollahján, ktorý sa počas návštevy Bejrútu stretol aj s vodcom Hizballáhu Hasanom Nasralláhom.



Agentúra Reuters uviedla, že šéf iránskej diplomacie počas svojej cesty po regióne opakovane upozorňoval, že "páchanie zločinov proti Palestínčanom" nezostane bez odpovede od "zvyšku osi". Konanie Izraela pritom označoval za "vojnové zločiny".



Abdollahján vo svojom vyjadrení pred novinármi nešpecifikoval, čo má na mysli pod "zvyškom osi", ale podľa Reuters hovoril zrejme o spojenectve medzi Iránom, palestínskymi militantnými skupinami, Sýriou, libanonskou militantnou skupinou Hizballáh a ďalšími frakciami.



Izrael útočí na pásmo Gaze v odvete za raketové ostreľovanie svojho územia a vpád kománd Hamasu, ktoré si na izraelskej strane od minulej soboty vyžiadali životy najmenej 1300 ľudí, čo je najvyššia bilancia útokov v histórii Izraela. Pri izraelskej odvete prišlo o život viac ako 2200 Palestínčanov.