Irán vyzýva svet, aby sa zjednotil proti nezodpovednému počinu USA

Teherán 20. septembra (TASR) - Irán v nedeľu vyzval zvyšok sveta, aby sa zjednotil proti Spojeným štátom po tom, čo Washington jednostranne vyhlásil, že sankcie Organizácie Spojených národov proti islamskej republike vstupujú znova do platnosti.



"Očakávame, že medzinárodné spoločenstvo a všetky krajiny sveta prehovoria jedným hlasom a postavia sa proti tomuto nebezpečnému a nezodpovednému počinu, ktorého sa dopustil režim v Bielom dome," povedal na tlačovej konferencii v Teheráne hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Saíd Chátibzáde.



Washington sa v sobotu nechal počuť, že vyvodí dôsledky pre každú krajinu, ktorá by porušila protiiránske sankcie, a to aj napriek tomu, že USA sú vo svete v otázke ich platnosti takmer osamotené.



"Celý svet hovorí, že nič sa nemení," konštatoval Chátibzáde s tým, že sankcie existujú len "vo vybájenom svete" amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea.



Sobotná deklarácia Washingtonu o opätovnom zavedení sankcií sa zakladá na kontroverznom "spätnom" mechanizme, ktorý podľa Spojených štátov umožňuje každému signatárovi dohody o jadrovom programe Teheránu z roku 2015, aby obnovil predtým platné sankcie OSN, ak sa mu bude zdať, že Irán začal svoje medzinárodné záväzky porušovať.



V jadrovej dohode z júla 2015 prisľúbil Irán obmedziť svoje jadrové ambície výmenou za zrušene sankcií, ktoré boli naň Západom uvalené.