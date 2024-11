Irán vyzýva Trumpa, aby zmenil svoju politiku tlaku voči Teheránu

Teherán 9. novembra (TASR) - Irán v sobotu vyzval zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby prehodnotil politiku "maximálneho tlaku", ktorú presadzoval voči Teheránu počas svojho prvého funkčného obdobia. Informovala o tom agentúra AFP citovaná TASR.



Pred novinármi v Teheráne to vyhlásil iránsky viceprezident pre strategické záležitosti Mohammad Džavád Zaríf, ktorý predtým pôsobil ako minister zahraničných vecí, pričom pomohol spečatiť jadrovú dohodu z roku 2015 medzi Teheránom a západnými mocnosťami vrátane Spojených štátov.



Zaríf tiež tvrdí, že práve Trumpov politický prístup k Teheránu viedol Irán k nárastu úrovne obohacovania uránu.



"Musí si uvedomiť, že politika maximálneho tlaku, ktorú inicioval, spôsobila, že obohacovanie uránu v Iráne dosiahlo 60 percent - z 3,5 percenta," pripomenul Zaríf.



"Ako muž orientovaný na výsledok by si mal spočítať a zistiť, aké sú výhody a nevýhody tejto politiky, a či chce pokračovať alebo túto škodlivú politiku zmeniť," vyzval Zaríf.



Aj hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bagháí vo štvrtok vyjadril nádej, že návrat zvoleného prezidenta do Bieleho domu umožní Washingtonu "revidovať nesprávne prístupy z minulosti" - AFP si všimla, že hovorca v tomto svojom vyhlásení nespomenul Trumpovo meno.



Trump v utorok - v deň prezidentských volieb v USA - novinárom povedal, že "Iránu nemieni spôsobiť škody". Dodal, že jeho "podmienky sú veľmi jednoduché: Nemôžu mať jadrovú zbraň". Uviedol, že by by rád, keby sa Irán stal veľmi úspešnou krajinou.



Trumpovo víťazstvo v prezidentských voľbách prichádza krátko po tom, ako Irán podnikol priame útoky na svojho úhlavného nepriateľa - Izrael, ktoré na ne reagoval odvetnými vojenskými operáciami. Táto eskalácia vyvoláva obavy z rozšírenia súčasných konfliktov v palestínskom Pásme Gazy a Libanone do ďalších oblastí Blízkeho východu.