Irán vyzýva Západ, aby ocenil jeho zdržanlivosť voči Izraelu

Teherán 15. apríla (TASR) - Irán vyzval v pondelok Západ, aby "ocenil" jeho zdržanlivosť voči Izraelu v posledných mesiacoch. Teherán tak spravil po nedeľnom útoku na Izrael, ktorým reagoval na nálet na iránske veľvyslanectvo v sýrskom Damasku pripisovaný Izraelu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Namiesto obviňovania Iránu by (západné) krajiny mali viniť seba a zodpovedať sa verejnej mienke za opatrenia, ktoré prijali proti... vojnovým zločinom páchaným Izraelom," uviedol hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Násir Kanání. Odkazoval na vojnu Izraela s palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy.



Podľa Kanáního by západné vlády "mali oceniť zdržanlivosť Iránu v posledných mesiacoch". Uviedol tiež, že Irán útok podnikol, aby "vytvoril odstrašujúci prostriedok s cieľom zabrániť opakovaniu činov sionistického režimu a brániť záujmy" Iránu.



Irán v noci na nedeľu zaútočil na Izrael viac než 300 bezpilotnými lietadlami a raketami, informovala izraelská armáda. Izraelu a jeho spojencom, vrátane USA či Británie, sa podarilo zostreliť až 99 percent z nich. Západné vlády Irán za tento útok odsúdili. Teherán pritom trvá na tom, že išlo o sebaobranu.



K tejto najvyššej eskalácii prišlo na pozadí vojny v Pásme Gazy, ktorá vypukla 7. októbra po útoku hnutia Hamas na Izrael. Teherán pritom podporuje Hamas, no odmieta akékoľvek priame spojenie s októbrovým útokom na Izrael, píše AFP.