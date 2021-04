Irán prerušil spoluprácu s Európskou úniou vo viacerých oblastiach

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Teherán 12. apríla (TASR) - Irán prerušil spoluprácu s Európskou úniou v rozličných oblastiach. Oznámilo to v pondelok iránske ministerstvo zahraničných vecí, z ktorého vyhlásenia cituje tlačová agentúra AFP. K opatreniu došlo po tom, ako sa EÚ rozhodla zaradiť na čiernu listinu ďalších iránskych bezpečnostných činiteľov v súvislosti so zásahom proti protestom v roku 2019.Hovorca iránskeho rezortu tieto sankcie "" a uviedol, že Irán "".Členské krajiny eurobloku (Rada EÚ) rozhodli v pondelok o predĺžení reštriktívnych opatrení voči Iránu o ďalší rok. Ide o sankcie, ktoré EÚ prvýkrát zaviedla v apríli 2011 a ktoré reagujú na závažné porušovanie ľudských práv; odvtedy sa každoročne predlžujú.Sankcie majú podobu zákazu vycestovania a zmrazenia majetku osobám a spoločnostiam zodpovedným za porušovanie ľudských práv a znamenajú aj zákaz vývozu zariadení do Iránu, ktoré by sa mohli použiť na represie voči obyvateľom.Občania a spoločnosti z členských krajín EÚ majú navyše zakázané sprístupňovať finančné prostriedky Iráncom a iránskym firmám zo sankčného zoznamu.Rada EÚ v pondelok na tento zoznam zaradila ďalších osem osôb a tri právne subjekty vzhľadom na úlohu, ktorú zohrali pri násilnej reakcii na demonštrácie v Iráne z novembra 2019. Na aktualizovanom zozname sa nachádza 89 jednotlivcov a štyri spoločnosti.