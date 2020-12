Irán z neznámych dôvodov odložil popravu lekára odsúdeného za špionáž

Teherán 3. decembra (TASR) - Irán sa rozhodol odložiť popravu iránsko-švédskeho lekára Ahmada Rezá Džalálího, odsúdeného za špionáž. Oznámil to vo štvrtok Džalálího právnik, informuje agentúra DPA.



"Poprava Ahmada Rezá Džalálího bola našťastie odložená o niekoľko dní z doposiaľ neznámych dôvodov," uviedol advokát odsúdeného pre agentúru ILNA. Vzápätí však pripustil, že odklad môže byť výsledkom diplomatických rokovaní medzi islamskou republikou a Švédskom.



Iránske ministerstvo zahraničných vecí rázne odmieta v súvislosti s spomínaným rozsudkom akúkoľvek kritiku medzinárodného spoločenstva a považuje ju za zasahovanie do vnútorných záležitostí krajiny.



Nedávno sa objavilo niekoľko správ o Džalálího bezprostredne hroziacej poprave, iránske orgány ich však vždy odmietli potvrdiť či vyvrátiť.



Pre podozrenie zo špionáže alebo pokusov o zvrhnutie vlády v Iráne tamojšie úrady zadržali v uplynulých rokoch mnoho cudzincov alebo Iráncov s občianstvom inej krajiny. Teherán však dvojaké občianstvo neuznáva, do úvahy berie len štátnu príslušnosž otca, tieto osoby preto nemajú nárok ani na konzulárnu pomoc. Podľa opozičných skupín Irán mnohé z týchto osôb zadržal práve pre ich dvojaké občianstvo, čo však jeho vláda odmieta.



Džalálí žil a pracoval v Štokholme, kde pôsobil na lekárskej univerzite v Karolínskom inštitúte. Počas návštevy Iránu v apríli 2016 bol uväznený a v októbri 2017 odsúdený na smrť. Tamojší súd ho uznal za vinného z toho, že izraelskej tajnej službe Mosad poskytol informácie o dvoch iránskych jadrových vedcoch, ktorí boli neskôr zavraždení.



Samotný Džalálí tvrdí, že bol odsúdený na smrť za to, že odmietol návrh pracovať pre iránske tajné služby, keď svojho času cestoval po Európe.