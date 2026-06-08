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Irán: Za eskaláciu konfliktu vyvolanú Izraelom nesú zodpovednosť USA
Hovorca iránskej diplomacie to vyhlásil krátko po tretej vlne iránskych raketových útokov na Izrael.
Autor TASR
Teherán 8. júna (TASR) - Irán tvrdí, že za eskaláciu konfliktu vyvolanú Izraelom nesú zodpovednosť Spojené štáty. V pondelok to po vlne vzájomných útokov medzi Izraelom a Iránom vyhlásil hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
„Nikto neverí, že by izraelský režim podnikol tieto kroky bez koordinácie s USA,“ povedal Bakájí. „Spojené štáty nesú zodpovednosť za agresiu izraelského režimu a budú zodpovedné aj za dôsledky eskalácie napätia,“ zdôraznil.
Hovorca iránskej diplomacie to vyhlásil krátko po tretej vlne iránskych raketových útokov na Izrael. V severnej časti Izraela a v strede krajiny zaznel poplach, avšak zranených odtiaľ nehlásia.
Izrael v pondelok skoro ráno podnikol útoky na stredný a západný Irán v reakcii na raketovú paľbu z Teheránu. Iránske orgány uviedli, že odpálením rakiet na Izrael reagovali na útoky v libanonskom Bejrúte, ktoré boli podľa Izraela zamerané proti militantnému hnutiu Hizballáh, spojencovi Iránu. Podľa AP ide o najvážnejšiu eskaláciu konfliktu od uzavretia prímeria 8. apríla.
Dvaja regionálni predstavitelia pre AP uviedli, že prebiehajú koordinované diplomatické snahy o zachovanie prímeria. Predstavitelia Egypta, Saudskej Arábie, Turecka, Pakistanu a Kataru vyzvali americkú vládu, aby vyvinula tlak na Izrael a vyzvala ho obmedziť svoje útoky na Irán a Bejrút. Rovnako vyzvali iránskych predstaviteľov, aby zastavili útoky na Izrael.
„Nikto neverí, že by izraelský režim podnikol tieto kroky bez koordinácie s USA,“ povedal Bakájí. „Spojené štáty nesú zodpovednosť za agresiu izraelského režimu a budú zodpovedné aj za dôsledky eskalácie napätia,“ zdôraznil.
Hovorca iránskej diplomacie to vyhlásil krátko po tretej vlne iránskych raketových útokov na Izrael. V severnej časti Izraela a v strede krajiny zaznel poplach, avšak zranených odtiaľ nehlásia.
Izrael v pondelok skoro ráno podnikol útoky na stredný a západný Irán v reakcii na raketovú paľbu z Teheránu. Iránske orgány uviedli, že odpálením rakiet na Izrael reagovali na útoky v libanonskom Bejrúte, ktoré boli podľa Izraela zamerané proti militantnému hnutiu Hizballáh, spojencovi Iránu. Podľa AP ide o najvážnejšiu eskaláciu konfliktu od uzavretia prímeria 8. apríla.
Dvaja regionálni predstavitelia pre AP uviedli, že prebiehajú koordinované diplomatické snahy o zachovanie prímeria. Predstavitelia Egypta, Saudskej Arábie, Turecka, Pakistanu a Kataru vyzvali americkú vládu, aby vyvinula tlak na Izrael a vyzvala ho obmedziť svoje útoky na Irán a Bejrút. Rovnako vyzvali iránskych predstaviteľov, aby zastavili útoky na Izrael.