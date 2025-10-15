< sekcia Zahraničie
Irán: Za ozbrojené lúpeže popravili troch mužov
Podľa ľudskoprávnych organizácií, vrátane Amnesty International, patrí Irán hneď po Číne k štátom s najvyšším počtom vykonaných rozsudkov smrti.
Autor TASR
Teherán 15. októbra (TASR) - V Iráne v stredu popravili troch mužov za ozbrojené lúpeže, informoval internetový portál iránskej justície Mizan. TASR správu prebrala z agentúry AFP.
„Trest smrti pre troch zlodejov, ktorí spáchali ozbrojené lúpeže v Teheráne a iných mestách po celej krajine, bol vykonaný v stredu ráno,“ potvrdil Mizan.
Podľa justičného spravodajského portálu mužov obesili. Iránske orgány ich odsúdili za „mohárabeh“ - čo podľa AFP znamená viesť vojnu proti Bohu - v súvislosti so 14 lúpežami z apríla 2024.
Podľa ľudskoprávnych organizácií, vrátane Amnesty International, patrí Irán hneď po Číne k štátom s najvyšším počtom vykonaných rozsudkov smrti. Amnesty spolu s organizáciou Iran Human Rights odhadujú, že v roku 2025 bolo v Iráne popravených vyše 1000 ľudí. Podľa agentúry AP môže byť skutočný počet ešte vyšší, keďže tamojší režim nezverejňuje informácie o všetkých prípadoch.
