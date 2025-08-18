< sekcia Zahraničie
Irán za posledného polroka deportoval vyše milión Afgancov
Konflikt, chudoba a vysoká nezamestnanosť nútia každoročne veľké množstvo Afgancov nelegálne prekračovať 300-kilometrovú hranicu do Iránu.
Autor TASR
Teherán 18. augusta (TASR) - Irán za posledných šesť mesiacov deportoval približne 1,2 milióna afganských utečencov a do marca budúceho roka plánuje vyhostiť ďalších 800.000. Podľa štátnej tlačovej agentúry IRNA to v pondelok uviedol minister vnútra Eskandar Mómení, informuje TASR.
Celkový počet vyhostených tak môže dosiahnuť dva milióny z odhadovaných šiestich miliónov Afgancov žijúcich v krajine. Podľa Mómeního sú opatrenia vykonávané podľa imigračného zákona voči cudzincom bez platných pobytových povolení a nie sú motivované „xenofóbiou“.
Konflikt, chudoba a vysoká nezamestnanosť nútia každoročne veľké množstvo Afgancov nelegálne prekračovať 300-kilometrovú hranicu do Iránu. Mnohí pracujú v nízkopríjmových zamestnaniach vo veľkých mestách, kde sú cenení ako lacná a spoľahlivá pracovná sila, píše agentúra DPA.
Jedným z kľúčových dôvodov masových vyhostení a zastavenia ďalšieho príchodu utečencov je iránska hospodárska kríza. Napriek ropnému bohatstvu krajina vzdoruje rastúcej nezamestnanosti, ktorú zhoršuje spor so Západom o jej jadrovom programe a medzinárodné sankcie.
