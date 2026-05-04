< sekcia Zahraničie
Za údajné väzby na Izrael popravili v Iráne ďalších päť ľudí
Ľudskoprávne skupiny dlhodobo kritizujú použitie trestu smrti v Iráne a tamojšie úrady obviňujú, že popravy využívajú primárne ako nástroj na zastrašovanie.
Autor TASR
Teherán 4. mája (TASR) - Ďalších päť ľudí popravili v Iráne v rýchlom slede za sebou pre obvinenia z údajných väzieb na Izrael, uviedla v pondelok tamojšia tlačová agentúra Mízán, napojená na iránsku justíciu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Troch mužov popravili v pondelok skoro ráno miestneho času v súvislosti s masovými protestmi, ktoré sa v Iráne konali v januári tohto roka, napísal Mízán. Muži boli obvinení z účasti na protestoch v meste Mašhad na severovýchode krajiny, ako aj z podielu na sprisahaní s väzbami na Izrael.
Dvoch mužov popravili v Iráne aj v sobotu, píše DPA. Tamojší najvyšší súd potvrdil ich tresty smrti za údajnú špionáž pre Izrael a spoluprácu s izraelskou tajnou službou, uviedol Mízán. Muži podľa obvinenia vyzradili dôverné informácie.
Od začiatku vojny s Izraelom a Spojenými štátmi 28. februára iránska justícia výrazne sprísnila opatrenia voči kritikom, píše DPA. Viacerí muži boli v krajine odvtedy popravení pre podozrenia z údajnej špionáže pre Izrael.
Ľudskoprávne skupiny dlhodobo kritizujú použitie trestu smrti v Iráne a tamojšie úrady obviňujú, že popravy využívajú primárne ako nástroj na zastrašovanie. Organizácia monitorujúca porušovanie ľudských práv v krajine Human Rights Activists News Agency (HRANA) so sídlom v USA tvrdí, že minulý rok bolo v Iráne popravených viac než 2000 ľudí, čo je najvyšší počet za uplynulých niekoľko desaťročí.
Troch mužov popravili v pondelok skoro ráno miestneho času v súvislosti s masovými protestmi, ktoré sa v Iráne konali v januári tohto roka, napísal Mízán. Muži boli obvinení z účasti na protestoch v meste Mašhad na severovýchode krajiny, ako aj z podielu na sprisahaní s väzbami na Izrael.
Dvoch mužov popravili v Iráne aj v sobotu, píše DPA. Tamojší najvyšší súd potvrdil ich tresty smrti za údajnú špionáž pre Izrael a spoluprácu s izraelskou tajnou službou, uviedol Mízán. Muži podľa obvinenia vyzradili dôverné informácie.
Od začiatku vojny s Izraelom a Spojenými štátmi 28. februára iránska justícia výrazne sprísnila opatrenia voči kritikom, píše DPA. Viacerí muži boli v krajine odvtedy popravení pre podozrenia z údajnej špionáže pre Izrael.
Ľudskoprávne skupiny dlhodobo kritizujú použitie trestu smrti v Iráne a tamojšie úrady obviňujú, že popravy využívajú primárne ako nástroj na zastrašovanie. Organizácia monitorujúca porušovanie ľudských práv v krajine Human Rights Activists News Agency (HRANA) so sídlom v USA tvrdí, že minulý rok bolo v Iráne popravených viac než 2000 ľudí, čo je najvyšší počet za uplynulých niekoľko desaťročí.