Teherán 16. apríla (TASR) - Irán začal produkovať urán obohatený na 60 percent. Potvrdil to v piatok na Twitteri šéf Iránskej organizácie pre atómovú energiu Alí Akbar Sálehí, ktorého citovali agentúry AFP, AP a Reuters.



Podľa agentúr AP a Reuters ako prvý túto správu zverejnil na Twitteri predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf. Uviedol, že "mladým iránskym vedcom sa podarilo vyrobiť urán obohatený na 60 percent". Sálehí neskôr túto správu potvrdil so slovami, že centrifúgy v zariadení v Natanze teraz produkujú deväť gramov obohateného uránu za hodinu, no v najbližších dňoch sa produkcia zníži na päť gramov za hodinu.



Doteraz sa urán v Natanzi obohacoval maximálne na 20 percent. Zvýšením na 60 percent chce Teherán zvýšiť tlak na signatárov jadrovej dohody z roku 2015, dosiahnuť zrušenie amerických sankcií a návrat k plneniu dohody, od ktorej USA odstúpili v roku 2018 počas úradovania republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa.



Británia, Nemecko a Francúzsko vyjadrili v stredu "hlboké znepokojenie" nad rozhodnutím Iránu obohacovať urán na doteraz najvyššiu hodnotu, ktoré je reakciou na útok na zariadenie v Natanzi, kde v nedeľu ráno došlo k poškodeniu siete na rozvod elektriny. Hoci sa k zodpovednosti za tento čin nikto neprihlásil, podozrenie padlo na Izrael, kde viaceré médiá informovali o kybernetickom útoku vykonanom izraelskou tajnou službou.



K incidentu v Natanze došlo len niekoľko dní po začatí rozhovorov vo Viedni zameraných na oživenie dohody o iránskom jadrovom programe. USA v súvislosti s útokom v Natanze v utorok uviedli, že stoja na strane Izraela, zároveň sú však odhodlané pokračovať v rozhovoroch s Iránom.