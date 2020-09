Irán začal s výstavbou budovy pri hlavnom jadrovom komplexe Natanz

Teherán 8. septembra (TASR) - Irán začal stavať novú, modernú budovu v blízkosti svojho podzemného jadrového komplexu Natanz. Oznámil to v utorok šéf iránskej organizácie pre atómovú energiu (AEOI) Alí Akbar Sálehí, ktorého citovala agentúra AP.



Nová výstavba je podľa Sálehího reakciou na júlový ničivý výbuch, ktorý v Natanzi poškodil objekt s centrifúgami na obohacovanie uránu.



"Vzhľadom na zlovestné činy a sabotáže ktoré sa uskutočnili [v Iráne], padlo rozhodnutie postaviť modernejšiu, rozsiahlejšiu a viac polyfunkčnú [budovu] v horách v okolí Natanzu," povedal Sálehí a dodal, že stavebné práce sa už začali.



Iránske úrady v auguste oznámili, že identifikovali osoby zodpovedné za údajnú sabotáž v Natanzi, avšak bližšie podrobnosti neuviedli. Teherán v súvislosti s výbuchom zaslal varovania do Spojených štátov a Izraela, ktoré dlhodobo obviňujú Irán z tajných snáh o vývoj jadrovej zbrane.



Komplex Natanz je hlavným iránskym zariadením na obohacovanie uránu. Na základe jadrovej dohody, ktorú islamská republika podpísala so svetovými mocnosťami v roku 2015, bolo fungovanie zariadenia obmedzené.



Irán však začal experimentovať s pokročilými modelmi centrifúg po tom, čo USA pred dvoma rokmi od dohody jednostranne odstúpili. Irán trvá na tom, že svoj jadrový program rozvíja výlučne na mierové účely.



Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) uvádza, že Irán obohacuje Irán o 4,5 percenta nad rámec podmienok jadrovej dohody, avšak hlboko pod úroveň 90 percent obohatenia, potrebného na vývoj jadrových zbraní.