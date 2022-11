Irán začal v podzemnom zariadení obohacovať urán na 60 percent

Viedeň/Teherán 22. novembra (TASR) - Irán začal vo svojom podzemnom zariadení pri obci Fordú obohacovať urán na 60 percent. V utorok o tom informovali iránske médiá, podľa ktorých ide o odvetné opatrenie v reakcii na požiadavku Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) na väčšiu spoluprácu zo strany Teheránu. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Islamská republika už urán obohacuje na 60 percent aj v iných zariadeniach, čo je síce pod úrovňou 90 percent potrebných na výrobu atómovej bomby, avšak omnoho viac, než je odsúhlasená úroveň 3,67 percenta v rámci dohody so svetovými mocnosťami z roku 2015.



Rada guvernérov MAAE schválila vo štvrtok rezolúciu, ktorá kritizuje Irán za nedostatočnú kooperáciu s touto dozornou agentúrou OSN. Predmetný návrh rezolúcie predložili Rade guvernérov – vrcholnému orgánu MAAE – Spojené štáty, Británia, Francúzsko a Nemecko. Spomedzi 35 členských krajín návrh podporilo 26, päť sa zdržalo hlasovania a dve sa na hlasovaní nezúčastnili. Proti boli len Rusko a Čína.



Teherán na túto rezolúciu reagoval vyhlásením, v ktorom sa vyhrážal obmedzením spolupráce s MAAE. Iránska tlačová agentúra SNN tiež oznámila, že Irán vybuduje vo Fordú a v Natanze nové centrifúgy na očisťovanie uránu.



Dozorná agentúra OSN už dlhší čas neúspešne žiada Teherán o zodpovedanie otázok týkajúcich sa nálezu nedeklarovaného jadrového materiálu v troch iránskych lokalitách. MAAE očakáva od Iránu dôveryhodné vysvetlenia vrátane umožnenia prístupu do týchto lokalít i odberu vzoriek.



Agentúra Reuters pripomína, že Spojené štáty odstúpili od jadrovej dohody s Iránom v roku 2018 v čase úradu prezidenta Donalda Trumpa a znovu naň uvalili sankcie. Irán potom viedol priame rozhovory so zvyšnými stranami dohody, ale rokovania sa v marci dostali do slepej uličky.