Irán začal v reakcii na útok v Natanze obohacovať urán na 60 percent

Teherán 14. apríla (TASR) - Irán v reakcii na izraelský "nukleárny terorizmus" začal obohacovať urán na 60 percent, uviedol v stredu iránsky prezident Hasan Rúhání, štyri dni po útoku na jadrový závod v Natanze. Informovala o tom agentúra AFP.



"To, čo ste spravili, bol nukleárny terorizmus. To, čo robíme my, je legálne," povedal Rúhání na adresu židovského štátu v televíznom prejave. Dodal, že spustenie moderných centrifúg typu IR-6, ktoré rýchlejšie obohacujú urán, je odpoveďou na "zlobu" Izraela.



Rúháního vyjadrenie prichádza bezprostredne po tom, čo iránsky veľvyslanec pri Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu (MAAE) Kázim Karíb Abádí na Twitteri uviedol, že v Natanze spustili obohacovanie uránu na úroveň 60-tich percent. Iránsky urán túto úroveň obohatenia dosiahne do budúceho týždňa, očakáva Abádí.



Veľvyslanec pri MAAE zároveň uviedol, že nový materiál "výrazne zlepší kvalitu aj množstvo rádiofarmaceutických výrobkov" v Iráne.



V nedeľu ráno došlo k výbuchu v sieti na rozvod elektriny v podzemnom zariadení na obohacovanie uránu v iránskom meste Natanz. Irán to už v nedeľu označil za čin "nukleárneho terorizmu".



Hoci sa k zodpovednosti za tento čin nikto neprihlásil, podozrenie padlo na Izrael, kde viaceré médiá informovali o kybernetickom útoku vykonanom izraelskou tajnou službou, ktorý spôsobil výpadok elektriny v iránskom zariadení.



K incidentu v Natanze došlo len niekoľko dní po otvorení rozhovorov vo Viedni zameraných na oživenie dohody o iránskom jadrovom programe, od ktorej administratíva bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa v roku 2018 odstúpila.



Podľa uvedenej jadrovej dohody, známej tiež ako Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA), môže Irán obohacovať urán najviac na úroveň 3,67 percenta. Teherán začal v januári obohacovať na 20 percent, pripomína AFP.



USA v súvislosti s útokom v Natanze v utorok uviedli, že stoja na strane Izraela, zároveň sú však odhodlaní pokračovať v rozhovoroch s Iránom.